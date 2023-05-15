8厘高息內銀股 後市還能升嗎（附高盛目標價）

上周一眾「中特估」概念股下挫，內銀股也無一倖免。不過，「高股息、低估值」的優質資產特性仍存，後市續有機會。

專訪 建銀趙文利 談中外利淡襲來【下一頁】

摩根大通認為內銀股的投資邏輯應放在全年的「慢牛」之上，料板塊將在今年繼續表現優異，雖然跑贏大市的幅度或會放緩，但跑贏的時間會更長。該行提出了以下支持因素：

一、避險需求。美國地區銀行數度出現破產，存款繼續流出，表明危機尚未解除，而內地的國企內銀股在亞太區銀行股中，具有最低的啤打和最高的股息收益率，當外部波動上升時板塊成為相對的「避風港」，故預計離岸資金將進一步轉向內銀股。

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二、估值便宜。國有內銀H股現價對應平均0.4倍2023年預測市帳率（PB），而2023年的預測股東權益收益率（ROE）平均為11%。摩根大通參考亞太區銀行股的往績表現，在其他條件不變下，ROE達11%的銀行股理應享有0.8倍PB，意味內銀股現價吸引。

三、宏觀背景和基本面支持。摩根大通比較對照，內銀股的凈利潤增長落後於中國GDP增長一季度，而中國首季GDP增長4.5%勝預期，該行料接下來幾個季度繼續呈現上升趨勢，表明銀行利潤增長將有所恢復。

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雖然內銀2023年首季淨息差繼續錄得較大的收縮，市場績後仍然買升，因為管理層的指引雖未給出盈利增長或ROE方面的量化指引，但暗示淨息差將逐步穩定，手續費增長將反彈，並且未來幾個季度資產質量將得到改善。交通銀行 （03328） 預計淨息差將在第三季穩定，建設銀行 （00939） 亦預計淨息差將在第一季後趨於平穩；交通銀行、工商銀行 （01398） 、郵儲銀行 （01658） 和招商銀行 （03968） 都指引新增企業貸款的利率逐步改善。

內銀股的2023年彭博預測數據：

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存款利率下調 利內銀減壓

中國全國市場利率定價自律機制據報早前發通知，今日（15日）起，四大國有銀行「協定存款」及「通知存款」自律上限下調30個基點，其他金融機構自律上限下調50個基點。高盛看好上述2項短期高收益存款的存款利率上限的降低，肯定可以減少內銀的資金成本，支持淨息差未來擴張之餘，不會對貸款利率構成下調壓力。只要內銀股後市不會削減派息，該行看好這一高息板塊後市具吸引力，首選建設銀行 （00939） 、工商銀行 （01398） 。

高盛對內銀最新目標價......

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