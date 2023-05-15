英推十成按揭 是否借得過？ 國際 16:43 2023/05/15 分享： 分享： 在任何高度發展地區，年輕人買樓都不是易事，疫情期間英國政府推出稅務優惠支持樓市，令樓價短短兩三年升了兩成，買樓更加困難。有見及此，英國有按揭貸款商推出十成按揭，標榜零首期上車，引起不少關注。 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 英學者出書反對 取消文化全盤抹殺殖民史 2023/05/12 英學者出書反對 取消文化全盤抹殺殖民史 沙伊復交下集 敘利亞重返阿盟 2023/05/11 沙伊復交下集 敘利亞重返阿盟 英NHS或調整門檻 無學位也能當醫護 2023/05/10 英NHS或調整門檻 無學位也能當醫護 美國政府大花筒 強硬迫削債有理 2023/05/09 美國政府大花筒 強硬迫削債有理 AI侵蝕飯碗 美編劇罷工反抗 2023/05/08 AI侵蝕飯碗 美編劇罷工反抗 你可能感興趣 英學者出書反對 取消文化全盤抹殺殖民史 16:05 2023/05/12 英學者出書反對 取消文化全盤抹殺殖民史 沙伊復交下集 敘利亞重返阿盟 21:09 2023/05/11 沙伊復交下集 敘利亞重返阿盟 英NHS或調整門檻 無學位也能當醫護 20:53 2023/05/10 英NHS或調整門檻 無學位也能當醫護 最新專欄文章 哈佛畢業成功商人 或問鼎泰總理 今日 哈佛畢業成功商人 或問鼎泰總理 國金札記 - 英推零首期上車 助租樓族惹疑問 今日 英推零首期上車 助租樓族惹疑問 國金札記 - 沙伊復交下集 敘利亞重返阿盟 2023/05/12 沙伊復交下集 敘利亞重返阿盟 國金札記 - 英NHS或調整門檻 無學位也能當醫護 2023/05/11 英NHS或調整門檻 無學位也能當醫護 國金札記 - 美國政府大花筒 強硬迫削債有理 2023/05/10 美國政府大花筒 強硬迫削債有理 經濟 海外物業 移民 按揭貸款 樓價 稅務 英國 英倫銀行 通脹 CPI