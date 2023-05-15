疫後內地團重臨 旅業待客覓新模式 財金專欄 2023/05/15 分享： 分享： 「故宮博物館、M+、山頂、蘭桂坊…」特首李家超日前訪問重慶，不忘向當地傳媒，大力推介香港旅遊「必到打卡」景點！繼五一黃金周，內地今天起，全面恢復赴港澳團隊簽注「全國通辦」，有利更多內地團來港，香港也要 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 世界「脆弱地復甦」 劉光源拆解大局 2023/05/12 世界「脆弱地復甦」 劉光源拆解大局 有政戲 - 短途高鐵「地鐵化」 好事近？ 2023/05/11 短途高鐵「地鐵化」 好事近？ 有政戲 - 議員注意！ 新答問會特首隨時「考牌」 2023/05/10 議員注意！ 新答問會特首隨時「考牌」 有政戲 - 樓宇老化未雨綢繆 設維修基金可行嗎？ 2023/05/09 樓宇老化未雨綢繆 設維修基金可行嗎？ 有政戲 - 產業園區吸創科龍頭 准自建「人才公寓」 2023/05/08 產業園區吸創科龍頭 准自建「人才公寓」 疫情 中國 經濟 香港 酒店 中環 李家超 尖沙咀 博物館 深水埗