疫後內地團重臨 旅業待客覓新模式

「故宮博物館、M+、山頂、蘭桂坊…」特首李家超日前訪問重慶，不忘向當地傳媒，大力推介香港旅遊「必到打卡」景點！繼五一黃金周，內地今天起，全面恢復赴港澳團隊簽注「全國通辦」，有利更多內地團來港，香港也要

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