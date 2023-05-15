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疫後內地團重臨 旅業待客覓新模式

財金專欄 2023/05/15

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「故宮博物館、M+、山頂、蘭桂坊…」特首李家超日前訪問重慶，不忘向當地傳媒，大力推介香港旅遊「必到打卡」景點！繼五一黃金周，內地今天起，全面恢復赴港澳團隊簽注「全國通辦」，有利更多內地團來港，香港也要

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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