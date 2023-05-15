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「集體降息」 影響何在

財金專欄 2023/05/15

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中國市場最關注是5月15日星期一這天，被稱為「集體降息」的動作展開。市場關注這一動作，除因國有大行們成了主角，令人關注其背景之深厚；市場更要觀察其他大中小行是否跟隨，由之形成「降息潮」；最後的更大關注

...

撰文 : 金里仁

欄名 : 國情知聞

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