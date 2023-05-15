「集體降息」 影響何在 財金專欄 2023/05/15 分享： 分享： 中國市場最關注是5月15日星期一這天，被稱為「集體降息」的動作展開。市場關注這一動作，除因國有大行們成了主角，令人關注其背景之深厚；市場更要觀察其他大中小行是否跟隨，由之形成「降息潮」；最後的更大關注 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 金里仁 欄名 : 國情知聞 最新專欄文章 國情知聞 - 居民存貸雙減 關注來因去勢 2023/05/13 居民存貸雙減 關注來因去勢 國情知聞 - 財金系統換代 副省長新軍出綫 2023/05/12 財金系統換代 副省長新軍出綫 國情知聞 - 產業體系新局 立新也要強舊 2023/05/11 產業體系新局 立新也要強舊 國情知聞 - 兒歌「挖呀挖」爆紅 挖出經濟啓示 2023/05/10 兒歌「挖呀挖」爆紅 挖出經濟啓示 國情知聞 - 中國經濟變局 學院派有話說 2023/05/09 中國經濟變局 學院派有話說 中國 經濟 銀行 金融 人民幣 貨幣政策 金融機構 中國市場 國有內銀股 活期存款