英推零首期上車 助租樓族惹疑問 財金專欄 2023/05/15 分享： 分享： 在任何高度發展地區，年輕人買樓都不是易事，疫情期間英國政府推出稅務優惠支持樓市，令樓價短短兩三年升了兩成，買樓更加困難。有見及此，英國有按揭貸款商推出十成按揭，標榜零首期上車，引起不少關注。 有關按揭計 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 國金札記 - 沙伊復交下集 敘利亞重返阿盟 2023/05/12 沙伊復交下集 敘利亞重返阿盟 沙伊復交下集 敘利亞重返阿盟 2023/05/11 沙伊復交下集 敘利亞重返阿盟 國金札記 - 英NHS或調整門檻 無學位也能當醫護 2023/05/11 英NHS或調整門檻 無學位也能當醫護 英NHS或調整門檻 無學位也能當醫護 2023/05/10 英NHS或調整門檻 無學位也能當醫護 國金札記 - 美國政府大花筒 強硬迫削債有理 2023/05/10 美國政府大花筒 強硬迫削債有理 疫情 指數 英國 銀行 通脹 金融 樓價 物業 英鎊 CPI