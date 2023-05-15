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英推零首期上車 助租樓族惹疑問

財金專欄 2023/05/15

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在任何高度發展地區，年輕人買樓都不是易事，疫情期間英國政府推出稅務優惠支持樓市，令樓價短短兩三年升了兩成，買樓更加困難。有見及此，英國有按揭貸款商推出十成按揭，標榜零首期上車，引起不少關注。

有關按揭計

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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