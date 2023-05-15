中國私募大佬但斌：投資AI＋極少數中特估

近日，中國著名私募機構東方港灣董事長但斌，在一場綫上交流中，就當前市場熱點問題表達了看法，主要包括「中特估」、AI人工智慧、價值投資等3個方面。筆者將其核心觀點分類整理出來，謹供大家參考。



AI也是勝者為王

問：這次巴菲特股東大會有很多的亮點，包括日本的投資、新能源、AI等等，這一系列當中您最關注的亮點是什麼？

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但斌：

我個人是這麼看的，其實巴菲特股東大會所表達的信息幾十年來沒有太大的變化。

日本的投資，其實是一個能源的方向，估值也是非常低的，靠分紅可能幾年就拿回來本了。

它體現了安全邊際，包括歷史悠久公司的長久未來價值這樣一個方向。

還有AI，巴菲特也舉了原子彈這個例子。

原子彈，當初大家也寄希望於發生一種大的變化，但沒想到其實它最後甚至有可能毀滅地球。

AI的發展，確確實實也不知道未來會造成什麼樣的變化。可能就像馬斯克和AI的創始人所擔心的那樣，也可能是毀滅人類的，堪比原子彈的一個武器。

當然它對改變人類社會生活本身也起到一定的積極作用。

但回歸到投資本質，我們看到，其實巴菲特對所謂的這樣一種熱點，還是保持一個比較謹慎的態度。

最近在網上，我對這種AI熱潮也有一些提醒。

在最熱點的時候，我覺得還是要注意風險。

因為我們看到，這樣一個變革的新的模式的產生，它雖然就像比爾蓋茨說的，可能是比互聯網還要改變人類的一種方式、技術。

ChatGPT就類似於上帝，它的壟斷性比2000年以來的互聯網要更壟斷。

勝者可能就是唯一的。



當然，具體的應用可能會產生一些不同的公司，但真正的大模型，可能就是獨一家了，而且這個競爭會非常激烈。

很可能，大公司勝出的可能性比較大。

那其他參與炒作的公司，它很可能就是面臨毀滅性的這樣一種結果了。

巴菲特對新事物，他其實是有理解的。但具體到投資上，他還是比較慎重的。

在美股當中，微軟（MSFT.US）和英偉達（NVDA.US）還算是有業績，並且有應用可以用來對未來的判斷。

現在我們持倉最大的還是互聯網，或者說AI這個方向，當然主要是美股的幾大公司。

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在國內，我們講所謂的價值投資，我不太認為這是價值投資。

像現在的AI，它這個是熱點投資或者叫趨勢投資。

真正的價值投資，一類是看分紅。你投這一筆錢，多少年能夠回本。

第二，很多朋友說，亞馬遜（AMZN.US）不是也虧錢嘛？

但是，像這樣的一類公司，我們主要還是看它的現金流。

今天它不賺錢，但它這個業務模式其實已經產生了巨大的現金流。

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中特估只要雲業務

問：大家現在都在挖掘中特估，您覺得現在價值回歸的空間大不大？在中特估概念當中最有可能最後綻放的又會是誰？

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但斌：

我們看，中字頭的很多公司過去總體來說表現不太好。

對於中特估，還是希望這些公司本身，包括在政策指引之下，能有一個相對好的表現。

如果說從炒的角度，階段性的表現我覺得是沒有意義的。

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