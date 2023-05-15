本地電訊股收息之選 香港電訊逾7厘息吸引

近期大市回軟，香港電訊 （06823） 股價稍為調整後，預計今、明兩年股息均逾7厘，加上業務穩定，正是收息之選。

近期港股大市回軟，對於偏好收息的投資者而言，反而成為吸引優質收息股份的時機。香港電訊向來是投資者的收息之選。香港電訊今、明兩年的預期股息均逾7厘息的水平，加上股價於早前的高位稍為調整，而且將會於6月初除淨，現時正是吸納等收息的時機。

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股價回軟正是吸納時機

香港電訊作為以商業信託形式上市的股份，近年的派息比率都維持在100%，加上本港電訊行業的穩健發展，支持集團派息持續增長。在過去5年，香港電訊的每股派息都持續增長。根據彭博綜合市場預期，今明兩年香港電訊預期派息仍會繼續增長。穩定的派息預期，成為香港電訊股價的支持。近期大市波動的市況下，集團自今年2月以來股價都維持在10元以上，近日股價再回到這支持水平，正是吸納的機會。

此外，早前大行摩根士丹利將香港電訊列入其亞太區第二季確信「股息增強」的10大主題股份名單，並給予「增持」評級。該行更認為，集團業務可保持穩定，雖然去年首三季行業競爭加劇，但第四季起行業經營情況好轉，今年年初至今亦繼續保持穩定，預期營運槓桿可改善，並重申香港電訊為行業首選。

市場預期本港電訊行業將維持穩定，香港電訊管理層亦對公司今年業務有信心。集團預期盡管中美緊張關係，料2023年仍能夠實現增長，加上多元化的業務組合等，可推動集團持續發展。

料業務穩健派息增

市場分析亦預期香港電訊今、明兩年的業績仍有增長，據彭博綜合市場預測香港電訊今、明兩年的EBITA，按年分別增長5%及2%。在預期香港電訊穩定的業務增長下，派息將亦可持續攀升。市場預期，香港電訊今、明兩的派息年分別達79仙及81.6仙，反映預期股息率可達7.6厘及7.8厘；到2025年預測股息更可達8厘。

在股價走勢上，盡管近期市況波動，惟今年2月以來，集團股價一直企穩10元水平之上，反映其穩健業務，以及派息成為股價的支持。現時香港電訊股價於4月高位稍為回落，正是入市吸納的時機，可享未來逾7厘股息的機會。另外，香港電訊將於在6月2日除淨，並於6月20日派息，集團早前已宣派末期息為每股43.15仙，上周收報10.2元，投資者可考慮於現水平吸納等派息。彭博綜合券商對香港電訊的目標價為12元。

編輯：錢家鋒

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