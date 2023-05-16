加息周期尾聲支撑成長板塊   科技股看俏

2022年對於科技行業的公司來說是困難的一年。當科技股下跌時，投資者會希望尋找相關的原因，在這種情況下，一個原因比其他原因更突出：利率上升。

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事實上，利率上升損害大多數板塊的可能，但科技板塊往往比其他公司更容易受到影響。這是因為科技公司通常需要大量的資本來進行研發和創新，而高利率會使得融資成本增加，從而降低了這些公司的盈利能力。

此外，如果高利率導致整個經濟放緩，那麼科技公司的收入也可能會受到影響，因為消費者和企業可能會減少對科技產品和服務的支出。

但現在情況相反，市場目前普遍預期將出現「鷹派暫停加息」，5月4日，美聯儲一致決定加息0.25厘至5.00%-5.25%的目標區間，一如市場普遍預期。自2022年3月以來，美聯儲開啟1980年代以來最快的緊縮步伐，已於最近10次議息會議中加息5厘，美聯儲主席鮑威爾表示，鑒於通脹仍然居高不下，現在說加息周期結束還為時過早。

分析稱，0.25厘的加息幅度符合預期，美聯儲政策料已進入觀望期，在通脹壓力逐步紓緩背景下，美國貨幣政策重心將從「抗通脹」轉向「防衰退、穩金融」，根據芝加哥商品交易所的數據顯示，市場現在預計下一次美聯儲議息會議有80%概率不加息，20%的概率0.25厘，預計6月美聯儲繼續加息的概率不大。

利率平穩利好科技股

通常情況下，一般來說，利率平穩或下跌可能對支撑成長板塊如生物科技和科技股的估值產生積極影響。這是因為較低的利率可以降低公司的融資成本，從而提高公司的盈利能力和估值。另外，低利率可以促進經濟增長，從而提高投資者對公司未來收益的預期。

這也可能導致投資者願意為這些公司支付更高的估值。成長性板塊也有一個特性，就是對利率更為敏感。成長股通常擁有高增長、高估值和較低的股息支付率。因此，這些公司的股票價格通常更加敏感於利率變化。未來當利率下跌時，高估值成長股的現金流量折現率也會下跌，從而使其股票價格上漲。

除了預期聯儲加息周期二季度或將進入尾聲，美元指數走弱有助於推升港股科技股市場表現外，港股互聯網板塊多方面因素在邊際改善，恒生科技指數市盈率約為29.74倍，分位數11.19%，5年最高72倍，最低23倍，平均39倍；市凈率為2.48倍，分位數11.34%；5年最高8.36倍，最低1.72倍，平均4.21倍，估值再次回到極具吸引力的水平。

中期選舉落地，中美關係階段性緩和，港股風險偏好迎來修復視窗。國內方面，經濟復甦大趨勢未改，穩增長政策有望繼續落地帶動港股盈利預期上修。

過去兩年，平台經濟專項整改取得積極進展，未來將進入常態化監管階段，創新才是互聯網發展的原動力，AI大模型爆火可能是新一波技術浪潮的開端，有望主導下一階段互聯網行業的增長。

編輯：陳文政

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