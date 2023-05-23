標普：三四綫城市樓市疲軟 令內房呈「L形」復甦（持續更新）

美國經過2022年的急速加息步伐後，通脹漸回，加上矽谷銀行觸發的中小型銀行危機，縱使當地就業市場仍熾熱、通脹仍遠高於2%的聯儲局通脹目標，市場仍預計，該局維持聯邦基金利率於5至5.25厘至在今年第三季末的機會相當高（點擊圖片放大）。

專訪 恒生投資薛永輝+瑞士百達黃思遠 談淡市應對策略【下一頁】

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另外，未來兩周，美國債務上限問題成為投資市場最大不明朗因素，但無論事態如何發展，美長債息或彈升壓力，讀者除了注意股息率逾5.5厘的收息股之外，也不宜忽視其每股派息增長能力。

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5月23日：

【10：30】國際評級機構標準普爾發表最新報告指出，內地三、四綫城市的樓市疲軟狀態，將讓內地房地產市場復甦呈「L形」走勢，並估計一、二綫城市今年的房地產銷售將實現約3%的温和按年增長，而三、四綫城市的銷售則可能收縮約10%。

標普報告續指出，若今年三、四綫城市的住宅銷售下跌約20%至30%，按敏感度分析顯示......

【01：00】本報專欄「中字股實力談」評內地電力股中國電力 （02380） ，分析詳見：【下一頁】

5月22日：

【18：00】中國國家發展和改革委員會近日對《電力需求側管理辦法（徵求意見稿）》，以及《電力負荷管理辦法（徵求意見稿）》向社會公開徵求意見。當中，《電力需求側管理辦法（徵求意見稿）》提出，建立和完善需求側資源與電力運行調節的銜接機制，逐步將需求側資源以虛擬電廠等方式納入電力平衡，提高電力系統的靈活性。

中信証券 （06030） 認為，在利好政策密集推進、實際需求日益旺盛、電力現貨市場日益發展等多因素推動下，能夠......

延伸閱讀：日股強勢 股神因素以外4個原因

【12：30】中國國家金融監管總局最新發布統計數據顯示，今年首季，商業銀行累計實現淨利潤按年增1.3%至6,679億元（人民幣‧下同），增速較去年底下降6.1個百分點。

截至第一季度底止，商業銀行不良貸款率1.62%，較上季末下降0.01個百分點。商業銀行正常貸款餘額189.4萬億元，其中，正常類貸款餘額185.3萬億元，關注類貸款餘額4.2萬億元。商業銀行貸款損失準備餘額為6.4萬億元，較上季末增加2,572億元；撥備覆蓋率約205.2%，下降0.6個百分點；貸款撥備率為3.32%，下降0.04個百分點。

此外，截至第一季度底止，商業銀行（不含外國銀行分行）資本充足率為......

延伸閱讀：商舖空置率改善 舖租反彈可期

【01：00】花旗日前發表研究報告指，今年香港住宅的成交量，自3月起一直走弱，並對此輪樓價復甦短暫感到相當意外。該報告續指，每周二手交易量已連續兩個月處於低位，此現象應是香港住宅價格復甦勢頭完結，並可能重回下跌趨勢的迹象。

花旗預計，2023年整體樓價將會持平，此意味着今年第二至第四季的房價將......

延伸閱讀：樓市膠著 還待利好消息推升

5月21日：

【15：00】中國移動 （00941） 憑藉5G及雲業務，為現時眾多港股之中，業務穩中有增的高息股。日前，百度 （09888） 旗下的百度Apollo與中移動「5G+北斗+V2X」智能交通攜手創新計劃發布會在北京成功召開，正式啟動雙方在北斗創新應用領域的全面合作。

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上述計劃擬打造面向10億級用戶的「5G+北斗」高精度定位服務，並通過「5G+V2X」賦能聰明的車和智慧的路，推動自動駕駛和車路協同應用。百度業務發展像美國谷歌（美：GOOGL），先以搜尋器打響名聲，然後發展綫上地圖，近幾年積極發展無人駕駛、人工智能（AI）等業務。今次中移動與百度合作，可謂「強強聯手」。

百度早前公布的今年首季業績分析，詳見：【下一頁】

延伸閱讀：中美科技巨企修復步伐不一（第二版）

5月20日：

【01：00】本報專欄名家林瑞芬評高息公路股浙江滬杭甬 （00576） ，分析詳見：【下一頁】

5月19日：

【08：00】大和近日發表的研究報告指，內地房地產市場4月份數據持續是好壞參半，據國家統計局數據顯示，在3月份強勁表現後，4月建築、新房銷售及房地產投資均錄得按月倒退，惟按年計仍錄得增長，同時新房和二手房均價按年跌幅收窄，相信隨着房屋銷售放緩，以及潛在購房者信心減弱，未來幾個月當局將會出台更多政策支持來提振房屋銷售。

大和續指出，最近幾周，內房股價疲軟，相信是歸因於房屋銷售放緩及疲弱的經濟數據，引發了市場對房屋銷售復甦可持續性的擔憂，其中4月份居民中長期貸款餘額下降1,156億元人民幣，或反映出居民對購房和大宗消費品的信心下降，同時年輕人失業率創歷史新高，亦大大影響市場上的首次置業需求，因此估計當......

【01：00】中資金融股為熱門收息股之一，本報專欄名家林瑞芬評內險股中國人保 （01339） ，分析詳見：【下一頁】

5月18日：

【18：00】中國移動 （00941） 旗下雲服務日前降價50%至60%，而其他主要互聯網雲服務商亦同步降價，高盛最新發表的研究報告指，上述情況引起投資者對中資電訊商定價競爭的憂慮，導致中資電訊商在5月17日股價下跌2%至3.5%。

不過，高盛引述中移動資料指，上述降價是在5月17日至31日進行的為期兩周促銷優惠，並非永久降價，在促銷結束後，價格將恢復正常水平。該報告又指......

更多關於5月第三周「收息股追蹤」，詳見：【下一頁】

記者：蕭悅潾

藍籌相關券商看法，詳見：【藍籌內銀股】【藍籌內險股】【三大中資電訊股】【藍籌公用股】【藍籌收租股】【滙豐控股】【銀娛】【港鐵】【金沙中國】

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