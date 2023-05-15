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滙豐 推薦8隻內銀股（附目標價）

研究報告 19:08 2023/05/15

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滙豐證券最新評級出爐，下文將歸納5月15日滙豐證券公布的最新數據，8隻股票評級皆是「買入（Buy）」。其中包括工商銀行 （01398） 、建設銀行 （00939） 等背景雄厚的高息內銀股，下文詳述看好原因。

專訪建銀國際趙文利：6月或低見18000點【下一頁

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滙豐證券指出，中國金融領域正在復甦，但復甦過程並不均衡，必須瀏覽行業細節挑選贏家。看好工商銀行、招商銀行 （03968）

其他券商對內銀股看法，詳見：【下一頁

看好內銀的要原因有三個：

1.宏觀復甦和國企改革：隨着經濟指標向好，宏觀復甦信心增強；國企改革主題導致全球投資者的興趣增加。首選工商銀行。

2.消費和投資復甦：消費的增長應該有利於企業利潤和貸款需求。理財產品和共同基金的發行量在3月至4月有所回升。降低存款利率可以鼓勵投資。看好招商銀行。

3.大灣區及長三角可能跑贏大市：經濟板塊式的發展方式可能帶來效率提升；這些區域具有更強的彈性市場和更強大的地方政府財政狀況。看好交通銀行 （03328） 和招商銀行。

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報告來源：滙豐證券

編輯：陳文政

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撰文 : 陳文政 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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