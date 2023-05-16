港股反彈 平安證券：港股處布局期 首選消費+互聯網股

港股連日反彈，恒指再挑戰20000點。港股橫行格局持續。對於港股的短期走勢，平安證券認為港股進入布局期。

現時港股續於2萬點之間上落，上周數據反映，美國通脹回落，在這樣的背景下，平安證券預期美國聯儲局將在未來4個月維持利率不變，靜待高息環境下通脹的繼續回落。由於通脹的順暢回落，加上美國銀行危機的延續，市場已經開始博弈聯儲後續的減息操作。

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中美高層重啟會談引關注

平安證券預期當前市場對聯儲局減息的押注並沒有太強的依據，未來一段時間，市場對聯儲局減息的預期還將出現較多調整，這也將帶來美債利率及全球金融市場的顯著波動。

另外，近期中美高層會談重啟，料將討論推動中美關係克服障礙、止跌企穩，並就亞太局勢、烏克蘭等共同關心的國際和地區問題交換意見，同意繼續利用戰略性溝通管道。此次會談全球關注，意味著大國博弈出現新變數。預期未來關鍵，在中美關係有好轉可能。這也將影響港股等敏感資產未來數月的表現。

首選消費 互聯網板塊

對於港股，預期將進入佈局期，首選消費與互聯網板塊。盡管港股在過去受到多種因素的影響表現疲軟，但展望未來，美聯儲暫停加息、美國通脹回落、經濟韌性以及中美關係轉機等因素，為港股帶來一掃陰霾的機遇。

在這種背景下，值得關注具有高彈性和確定性的消費和互聯網板塊。平安證券認為港股已進入性價比較高的佈局期，首選互聯網和可選消費板塊，創新藥板塊也有良好表現的潛力。

報告來源：平安證券

編輯：錢家鋒

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