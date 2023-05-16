出海置業尋寶 不可或缺的細節

投資者想要在海外物業市場賺取理想的回報，做足資料搜集是必需的。除了當地的平均樓價、租金收益率外，當地居民的日常開支、生活指數等細節也不可忽視。

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放眼世界就會發現一些平時較少留意的地區實際上充滿了潛力。這些地方可能因為不是著名旅遊區、金融中心而未必人人皆知，但這並不代表這些地區沒有發展潛力。

美國俄亥俄州是美國的政治和經濟中心之一，早於1977年已獲本田汽車（Honda Motor）在當地設廠，在當地僱用逾1.4萬多人，為當地帶來就業和住屋需求。

在2022年，美國晶片大廠英特爾（Intel）亦宣布投資200億美元在俄亥俄州興建一座新半導體設施，預計在2025年底投產，將可創造創造大約10,000個就業，機會獲美國總統拜登讚揚這是歷史性投資項目。Intel的總裁季辛格（Pat Gelsinger）指出，未來10年Intel打算再新增六座工廠，預料總投資額可能達到1,000億美元。

隨着俄亥俄州的發展，位於最中心的一綫地區的城市，如哥倫布（Columbus）和萊克伍德（Lakewood）的樓價已直逼22萬至35萬美元一間，入場門檻大為提高。然而，俄亥俄州的二地區如克利夫蘭（Cleveland）的樓價仍在上升階段，現時樓價大約9萬至11萬美元起，相對低水。加上不少原本居住在其他州分的人士移居俄亥俄州工作，就業市場大增從而為租務市場創造巨大需求。

所以說，在追蹤海外房地產市場的時候，我們不僅需要關注房價、回報率和生活水平等數字，還可以留意環球新聞，了解海外地區的房地產發展動態。從投資的角度來看，我們應該尋找具有上升空間和潛力的地區，而不是只關注已經升值到無法再升值的地區。一綫地區的房價長期高企，如果將目光放到二、三綫地區，你會發現這些地區其實是蘊藏着絕佳的投資機會。

編輯：陳文政

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