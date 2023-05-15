哈佛畢業成功商人 或問鼎泰總理 國際 21:11 2023/05/15 分享： 分享： 泰國大選結果大致出爐，結果頗出乎意料，前總理他信（Thaksin Shinawatra）幼女貝東丹（Paetongtarn Shinawatra）所屬的為泰黨表現不似預期，第二大反對黨前進黨更進一步變最大黨，黨魁皮塔（Pita Limjaroenrat）問鼎總理機會不低。 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 英推十成按揭 是否借得過？ 今日 英推十成按揭 是否借得過？ 英學者出書反對 取消文化全盤抹殺殖民史 2023/05/12 英學者出書反對 取消文化全盤抹殺殖民史 沙伊復交下集 敘利亞重返阿盟 2023/05/11 沙伊復交下集 敘利亞重返阿盟 英NHS或調整門檻 無學位也能當醫護 2023/05/10 英NHS或調整門檻 無學位也能當醫護 美國政府大花筒 強硬迫削債有理 2023/05/09 美國政府大花筒 強硬迫削債有理 你可能感興趣 英推十成按揭 是否借得過？ 今日 16:43 英推十成按揭 是否借得過？ 英學者出書反對 取消文化全盤抹殺殖民史 16:05 2023/05/12 英學者出書反對 取消文化全盤抹殺殖民史 沙伊復交下集 敘利亞重返阿盟 21:09 2023/05/11 沙伊復交下集 敘利亞重返阿盟 最新專欄文章 英推十成按揭 是否借得過？ 今日 英推十成按揭 是否借得過？ 國金札記 - 英推零首期上車 助租樓族惹疑問 今日 英推零首期上車 助租樓族惹疑問 國金札記 - 沙伊復交下集 敘利亞重返阿盟 2023/05/12 沙伊復交下集 敘利亞重返阿盟 國金札記 - 英NHS或調整門檻 無學位也能當醫護 2023/05/11 英NHS或調整門檻 無學位也能當醫護 國金札記 - 美國政府大花筒 強硬迫削債有理 2023/05/10 美國政府大花筒 強硬迫削債有理 選舉 政治 泰國 他信 巴育 東南亞 曼谷