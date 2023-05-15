哈佛畢業成功商人 或問鼎泰總理

泰國大選結果大致出爐，結果頗出乎意料，前總理他信（Thaksin Shinawatra）幼女貝東丹（Paetongtarn Shinawatra）所屬的為泰黨表現不似預期，第二大反對黨前進黨更進一步變最大黨，黨魁皮塔（Pita Limjaroenrat）問鼎總理機會不低。

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