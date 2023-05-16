AI產業與經濟發展的共同趨勢

如果沒有人工智能（AI）熱門股票的上漲，標普500指數今年應該下跌2%，而不是上漲8%。大行分析師表示。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

顯然，人工智能不但是中外市場熱捧對象，也是國策著重發展數字經濟的一環。根據發改委的定義，新基建包括三方面內容︰信息基礎設施、融合基礎設施和創新基礎設施。

從細分領域來看，新基建的部分細分領域已經取得了較大進展，如5G基站建設、數據中心等，均逐步接近「十四五」發展規劃的發展目標；同時部分細分領域仍具備較大成長空間，如工業互聯網、人工智能、雲計算等。經濟發展新驅動︰數字經濟投資的三條脈絡梳理新基建為數字經濟的發展構建堅實的基礎，同時數字經濟亦持續獲得政策支撑。以上領域值得投資者深耕布局。

2023年2月，《數字中國建設整體布局規劃》中提出數字中國整體框架布局，可將其對應至數字經濟的上中下游產業鏈，包括數字產業化、產業數字化、數據價值化、數字化治理共四方面內容。其中，數字產業化包括5G、人工智能、大數據、集成電路、雲計算、區塊鍊等，是發展數字經濟的主要驅動力；產業數字化指數字技術對傳統行業進行賦能，是數字經濟發展的重要應用場景。

整體來看，中國數字經濟規模不斷擴大，逐步成為拉動經濟增長的新引擎。2022年中國數字經濟規模50.2萬億元人民幣，過去5年CAGR為13%；其佔GDP的比重由2017年的32.7%提升至2022年的41.5%。根據艾瑞諮詢測算，預計2025年數字經濟規模有望超60萬億元人民幣。結構上，產業數字化為數字經濟的核心產業，，2022年其佔數字經濟結構的比重為81.7%。從三產來看，相比服務業，農業和工業的數字化步伐有望加快且或具備更大空間。

★★ 2023年10大電子書 陸續上架 ★★

hket 35周年推 10大電子書，內容涉及不同範疇，包括投資、中美政經形勢、樓市分析、理財等等，現正陸續上架！10本電子書，總有一本啱你睇！ 現只要以10元/月即可成為我們的訂戶，隨時隨地盡覽各本電子書，更可享閱《香港經濟日報》及《置業家居周刊》電子版。如欲獲取更多詳情，請按此

...