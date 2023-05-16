瑞信陶冬：美債上限最終會被調高

白宮和國會領袖就債務上限問題進行了接觸，但是並未達成任何共識，並取消了原計劃周五的會面，令市場感到憂慮。美國國債的CDS在上周明顯有上升，不過還沒有到恐慌的地步。美聯儲公布了兩份調查報告，顯示銀行大幅

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