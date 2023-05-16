瑞信陶冬：美債上限最終會被調高 財金專欄 2023/05/16 分享： 分享： 白宮和國會領袖就債務上限問題進行了接觸，但是並未達成任何共識，並取消了原計劃周五的會面，令市場感到憂慮。美國國債的CDS在上周明顯有上升，不過還沒有到恐慌的地步。美聯儲公布了兩份調查報告，顯示銀行大幅 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 陶冬 瑞信亞太區財富管理大中華區副主席 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 施羅德：醫保類房產具吸引力 2023/05/12 施羅德：醫保類房產具吸引力 凱利環球：基建投資回報 充分展現韌性 2023/05/11 凱利環球：基建投資回報 充分展現韌性 中金：逆全球化 三大機會 2023/05/10 中金：逆全球化 三大機會 陶冬：金融風險明顯 美國利率見頂 2023/05/09 陶冬：金融風險明顯 美國利率見頂 DWS：投資組合 REITs少不得 2023/05/05 DWS：投資組合 REITs少不得 中國 經濟 美元 通脹 人民幣 貨幣政策 就業 拜登 減息 CPI