東氣雙引掣：注資定單增

內地股市昨日午後急轉彎，成為港股重上牛熊界綫的動力，恒指更一度升越20000點。而資金追落後，可以留意今年高位回調37%的東方電氣（01072），因為基本因素偏好，收購核心子公司股份和新簽定單勁，可以

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