東氣雙引掣：注資定單增 財金專欄 2023/05/16 分享： 分享： 內地股市昨日午後急轉彎，成為港股重上牛熊界綫的動力，恒指更一度升越20000點。而資金追落後，可以留意今年高位回調37%的東方電氣（01072），因為基本因素偏好，收購核心子公司股份和新簽定單勁，可以 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 【左右大局】人民幣再試7算 好友反攻二萬（第五版） 2023/05/15 【左右大局】人民幣再試7算 好友反攻二萬（第五版） 中字股實力談 - 盈利已見底 瑞聲復增長 2023/05/13 盈利已見底 瑞聲復增長 中字股實力談 - 【大縮時代】驚阿爺收水+通縮 港股好壞參半（第四版） 2023/05/12 【大縮時代】驚阿爺收水+通縮 港股好壞參半（第四版） 中字股實力談 - 新車將上市 長汽現拐點 2023/05/12 新車將上市 長汽現拐點 中字股實力談 - 【西脹東縮】北水玩轉港股 盈富放量壓騰訊（第四版） 2023/05/11 【西脹東縮】北水玩轉港股 盈富放量壓騰訊（第四版） 每股盈利 每股資產淨值 每股派息 市帳率 市盈率 中國國務院 國家能源局 東方電氣（01072） 人民幣 板塊