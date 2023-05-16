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東氣雙引掣：注資定單增

財金專欄 2023/05/16

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內地股市昨日午後急轉彎，成為港股重上牛熊界綫的動力，恒指更一度升越20000點。而資金追落後，可以留意今年高位回調37%的東方電氣（01072），因為基本因素偏好，收購核心子公司股份和新簽定單勁，可以

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撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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