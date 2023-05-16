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兩AI機械人未對港開放 會否影響創科？

財金專欄 2023/05/16

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人工智能（AI）浪潮一浪接一浪，先有微軟熱爆的ChatGPT，再到Google上周推出Bard AI聊天機械人。

但無論ChatGPT及Bard均不對香港開放，這會否影響香港的創科發展？多位政圈和業界中

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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