兩AI機械人未對港開放 會否影響創科？ 財金專欄 2023/05/16 分享： 分享： 人工智能（AI）浪潮一浪接一浪，先有微軟熱爆的ChatGPT，再到Google上周推出Bard AI聊天機械人。 但無論ChatGPT及Bard均不對香港開放，這會否影響香港的創科發展？多位政圈和業界中 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 疫後內地團重臨 旅業待客覓新模式 2023/05/15 疫後內地團重臨 旅業待客覓新模式 有政戲 - 世界「脆弱地復甦」 劉光源拆解大局 2023/05/12 世界「脆弱地復甦」 劉光源拆解大局 有政戲 - 短途高鐵「地鐵化」 好事近？ 2023/05/11 短途高鐵「地鐵化」 好事近？ 有政戲 - 議員注意！ 新答問會特首隨時「考牌」 2023/05/10 議員注意！ 新答問會特首隨時「考牌」 有政戲 - 樓宇老化未雨綢繆 設維修基金可行嗎？ 2023/05/09 樓宇老化未雨綢繆 設維修基金可行嗎？ 人工智能 機械人 Microsoft 方保僑 邱達根