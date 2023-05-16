內地富豪退場 海外資金成豪宅新勢力 地產 12:00 2023/05/16 分享： 分享： 本港於今年首季通關後，豪宅表現明顯向好，據代理行統計資料，山頂南區首季共錄25宗買賣，按季升56%，創下2022年後4個季度新高，而近期豪宅市場也紛錄大額成交，但買家卻由過往常見的內地富豪，轉變為海外基金。 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 樓市分析 相關文章 高管陸續抵港 豪宅大價租務增 2023/04/24 高管陸續抵港 豪宅大價租務增 樓市結構改變 大單位前景看俏 2023/05/02 樓市結構改變 大單位前景看俏 先租再後買 專吸內地客 2023/05/03 先租再後買 專吸內地客 樓市利好利淡因素參半 樓價重登高峰需時 2023/05/10 樓市利好利淡因素參半 樓價重登高峰需時 你可能感興趣 高管陸續抵港 豪宅大價租務增 01:00 2023/04/24 高管陸續抵港 豪宅大價租務增 樓市結構改變 大單位前景看俏 12:00 2023/05/02 樓市結構改變 大單位前景看俏 先租再後買 專吸內地客 01:00 2023/05/03 先租再後買 專吸內地客 最新專欄文章 樓市信心下挫 拖累大市回調 2023/05/12 樓市信心下挫 拖累大市回調 銀行加息供樓負擔重 拖慢樓價反彈步伐 2023/05/11 銀行加息供樓負擔重 拖慢樓價反彈步伐 樓市利好利淡因素參半 樓價重登高峰需時 2023/05/10 樓市利好利淡因素參半 樓價重登高峰需時 加息蠶食租金回報 投資者仍忍手 2023/05/09 加息蠶食租金回報 投資者仍忍手 通關後豪宅真的跑贏大市? 2023/05/08 通關後豪宅真的跑贏大市? 傲璇 銀主盤 豪宅 私募基金 南區 淺水灣 深圳 發展商 山頂