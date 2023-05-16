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內地富豪退場  海外資金成豪宅新勢力

地產 12:00 2023/05/16

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本港於今年首季通關後，豪宅表現明顯向好，據代理行統計資料，山頂南區首季共錄25宗買賣，按季升56%，創下2022年後4個季度新高，而近期豪宅市場也紛錄大額成交，但買家卻由過往常見的內地富豪，轉變為海外基金。

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欄名 : 樓市分析

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