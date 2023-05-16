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復星財富李曉翀：好公司不估頂

財金猛人追蹤 11:22 2023/05/16

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筆者過去一周都為挑選今年的母親禮物而煩惱，幸好「啱啱遇着剛剛」，一年一度巴郡股東會成為「盲公竹」，當然不是跟着股神掃貨，而是上網訂本巴菲特的經典著作贈予母親。

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筆者曾提及AI算是港股為數不多能吸引資金下注的板塊，今年4月開始，中美政府都談及AI的規管方向，港股部分熱門股的炒作因此有所冷卻，但不至於跌回去年10月的低位，說明估值修復的角度仍受捧，「一雞死一雞鳴」，未來在規管下進入門檻變高，相信龍頭股百度 （09888） 最直接受惠。

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百度將會在本周初（5月16日）公布第一季業績，自從「文心一言」發布後，近期陸續有相關消息跟進，其股價亦隨之波動增加。百度今年4月的股價調整，將第一季的升幅近乎抹平，食糊者有機會再入貨當然開心。

不過，持貨者亦不用氣餒，現時估值不算昂貴，相信百度今年不乏基本面改善的因素；未持貨者可考慮觀察營運情況再判斷，而本次季績有幾點值得關注。

核心廣告方面，將受惠疫後放開，特別是近期旅遊、醫美、商務服務等公司的業績不俗，相信她們首季在廣告的投放或適當增加了投入，因此第一季的核心廣告表現不至於遜市場預期。此次季績會不排除管理層將提及第二季以來的營運表現，將影響中綫部署。

百度去年降本增效突出

關於百度的成本控制變化，去年業績最吸睛的地方莫過於降本增效的突出表現，特別是愛奇藝扭虧為盈兼首次實現全年盈利，不拖累盈利表現之餘，按分部估值法計算，整體估值重估亦具支撑理由。過去10年在AI方面的投入不少，但今年集團在「文心一言」方面的投入或續增加其成本及研發開支，應視為本次季績的其中一個着眼點。

最後，不得不提近期「中特估」（中國特色估值體系）調整明顯，而人工智能作為今年的投資主線並未改變，近期京東 （09618） 勝預期的業績讓市場開始重新關注估值合理的TMT板塊。

然而，外圍關注地緣政治風險，加倉者難免謹慎，但如美團 （03690） 已有基金重新加倉，因此，現時估值合理的百度，不排除再成為焦點，何況今年不乏催化劑。

「股神」投資AI

近期內媒有報道指，百度創始人、首席執行官李彥宏在內部活動中表示，「文心一言」內測試一個多月就完成4次較大的技術升級。不過，報道並未提及「文心一言」的公開測試時間及商用計劃等細節，相信該次季績的其中一個關注焦點會在此處，若有更多細節披露，或有望提升現時估值水平。

筆者自幼喜歡文字創作，全得母親在生活中對閱讀的熱愛，耳濡目染下對文字建立感情，深信這份禮她會愛不惜手。扯遠了，講返「股神」分享，投資者都喜歡抽絲剝繭，窺探當中隱藏的財富密碼。

市場最關注之一的AI話題，芒格與巴菲特都有所分享，雖然兩人都有不同方向的憂慮，但坦言接受AI的發展，又相信該行業仍處於初期，遺憾地暫未見到兩位大師對投資AI的進一步分享。

另外，兩位大師們亦坦言面對自己的「錯誤」，據報道指巴菲特於兩年前賣了蘋果（美：AAPL）是錯誤的決定。

等待好公司入手機會

可見，投資總會犯錯，唯一可以做的是，將犯錯盡量減少及不要怕犯錯，如筆者今年看淡蘋果，但勝預期的季績表現及尋頂的股價走勢，確實說明「好公司的天空沒有極限」，惟有等待非基本因素帶來的入手機會。

（筆者為證監會持牌人，執筆之時，沒有持有上述股票。）

編輯：鍾采餘

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撰文 : 李曉翀 復星國際證券有限公司研究部助理副總裁

欄名 : 無寶不落

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