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花旗薦4股 2隻屬收息股

研究報告 17:01 2023/05/16

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花旗發布最新評級報告，下文將歸納5月12日及14日花旗公布的最新數據，當中有3股獲給予「買入」的投資評級，1隻更被列為首選股。上述4股之中，有2隻可作收息股的內險股，下文詳述看好原因。

民生教育公布2022年業績，核心淨利潤降22%至6億元人民幣，遜市場預期，亦較花旗預期低23%和21%。

此外，集團總利潤率按年降2.5個百分點至54.2%，主要是由於收入結構變化和增加成本。由於綫下業務利潤下降，其收入貢獻低，因此削減了2023至2024年預測14至20%的收益增長。花旗維持早前預測7倍市盈率（PE），並調整目標價至1.4港元（原本1.2港元）。

有關花旗對個別股份的盈利預測，詳情請點擊下圖逐格睇

    點擊圖片放大
    +3
    +2

 

中國太保整體壽險業務增長3.5%，管理層指出，壽險的3.5%佔第一年保費的三分之一，今年首季銀行代理渠道保險包銷超過50%。

由於監管機構著眼於定價率為3.5%，不再接受按該稅率定價的新開發產品，但尚未禁止現有產品銷售。為了應對這一監管變化，中國太保將更加專注於設計成本更低保證回報率的產品，並開發更多元化的產品套件，如年金等，滿足財富管理需求。

花旗表示，按分部估值法（SOTP）計算，得出中國太保目標價是30港元。

一個3階段增長模型來預測中國太保的淨利潤：

  • 第一階段（2022至2025）：預測增長12%；
  • 第二階段：預測增長5.0%；
  • 第三階段：預測增長3.5%。

花旗將中國太保目標價為30港元，對應2023年價格，內含價值（EV）倍數為0.46倍。

至於花旗報告中首選股……

更多內容，用戶請登入。

報告來源：花旗

編輯：鍾采餘

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撰文 : 鍾采餘 MoneyTimes

欄名 : 券商有路捉

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