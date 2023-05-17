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用電量回升 電力股可捧（第三版）

研究報告 15:54 2023/05/17

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東方證券研究報告指出，預計今年二季度電力消費增速將明顯回升，拉動上半年全社會用電量按年增長6%左右，建議關注資產優質、效率領先，且新能源轉型步伐較快的華能國際（滬：600011） （00902） 和華電國際（滬：600027） （01071） 等。

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一季度電力消費增速穩中有升

近日，中電聯發布《2023年一季度全國電力供需形勢分析預測報告》。

一季度，全國全社會用電量2.12萬億千瓦時，按年增長3.6%，比上年四季度增速提高1.1 個百分點，電力消費增速穩中有升。

一季度第一、二、三產業合計用電量1.78 萬億千瓦時，按年增長4.2%。

分月份看，1至2月、3月全社會用電量按年分別增長2.3%、5.9%。

3月用電量增速比前兩個月回升較多，一方面有上年同期部分地區疫情形成的低基數因素。

另一方面是受當前中國經濟運行企穩回升的拉動。

第一產業用電量265億千瓦時，按年增長9.7%。

第二產業用電量1.38萬億千瓦時，按年增長4.2%。

四大高載能行業一季度用電量按年增長4.2%，增速比上年四季度提高2.5個百分點。

第三產業用電量3,696億千瓦時，按年增長4.1%。

城鄉居民生活用電量3,424億千瓦時，按年增長0.2%。

今年一季度氣温偏暖是居民生活用電量低速增長的重要原因。

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撰文 : 葉麗雯

欄名 : 券商有路捉

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