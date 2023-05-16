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ING彭藹嬈：中央需加快2類投資 撑製造業（新增圖解）

財金猛人追蹤 20:22 2023/05/16

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內地最新公布的經濟數據遠遜市場預期，顯示內地經濟受出口疲弱影響。ING銀行大中華經濟師彭藹嬈博士（Dr Iris Pang）表示，中央政府需要加快科技及綠色能源的投資，以支持製造業。

工業生產表現最令人失望

剛公布的中國經濟數據之中，以工業生產最令人失望，4月按月僅錄得0.12％增長（按年增長5.6％，遜於市場普遍預期的10.9％；3月按年增長3.9％），顯示今年出口開局不利。

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至於彭藹嬈對內地早前公布的進出口及PMI數據詳細解讀，詳見：【進出口】【PMI

4月出口貨物總值僅按年增長0.7％，加上受去年低基數影響，4月整體出口不容樂觀。出口增長在物流正常的情況下，仍然非常緩慢，反映外需持續疲弱。

兩因素拖低4月零售銷售增長

另外，4月零售銷售增長亦低於預期，由3月按月增長0.78％降至增長0.49％（按年增長18.4％，遜於市場預期的21.9％；3月份按年增長10.9％）。數據顯示消費者越趨謹慎，似乎於4月節省開支，為5月假期作準備。

家居裝修支出減少是消費增速低於預期的另一個原因。4月家居裝修支出繼去年4月收縮11.7%後，再次錄得11.2%收縮。

4月投資由3月的5.3萬億元（人民幣‧下同）放緩至4萬億元。4月民營企業的投資僅錄得按年增長0.4%，而國有企業投資則按年增長9.7%，數據有助反映民營企業對內地投資前景的看法。

兩數據稍令人鼓舞 惟緩外需疲弱影響

不過，有兩項數據稍微令人鼓舞。截至4月，今年住屋銷售按年上升11.8%，顯示房地產市場有不少買家趁低入市。另外，4月全國城鎮調查失業率按月下降0.1個百分點，跌至5.2%，但數據似乎滯後其他經濟數據。但上述兩項數據，不足以令人相信國內經濟可以避免外圍需求疲弱所帶來的影響。

即使5月長假期有利提振經濟，但國內經濟依然面臨出口相關製造業薪酬減少的風險。中央政府需要推動基建投資。現時中國需要科技研發和新的能源基建，以成為未來經濟增長的動力。

但地方政府或因土地銷售欠佳......

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延伸閱讀：中國4類新能源產業增長持續

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撰文 : 彭藹嬈 ING銀行大中華經濟師

欄名 : ING展望

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