【名家增減持】巴菲特 索羅斯 木頭姐首季持倉變動出爐（持續更新）

5月16日凌晨，美股持倉文件披露完畢，多名名家的首季持倉記錄出爐，巴菲特、索羅斯、「木頭姐」、千億私募基金高瓴資本等。

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數據反映，股神巴菲特（Warren Buffett）旗下投資旗艦巴郡（美：BRK）重組其金融股票組合，在第一季：

買入第一資本金融（Capital One Financial，美：COF）；

並增持美國銀行（美︰BAC）、花旗（美︰C）；

出售紐約梅隆銀行（美︰BK）和美國合眾銀行（美︰USB）。

外號木頭姐的 方舟投資管理（ARK Investment Management）創始人Cathie Wood，集團在首季：

另外，著名投資者索羅斯（George Soros）的家族辦公室索羅斯基金管理公司在今年第一季度：

高瓴資本（Hillhouse Capital）旗下基金管理平台HHLR Advisors在一季度共對包括阿里巴巴 （09988） 、拼多多（美：PDD）在內9只中概股進行了增持與新買入等操作。

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