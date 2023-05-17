信貸增長放緩+通脹温和 人行降準機會增（新增圖表說明）

由於全球經濟環境仍然受壓，而且中國國內需求仍相對疲弱，中國4月經濟數據顯示其經濟復甦已有所減慢。惟從正面來看，數據疲軟可能意味着政策制定者將推出更多政策支持。

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我們預期，近期政策制定者不太可能透過進一步下調貸款利率，以調低存款準備金率（中國人民銀行要求銀行持有的資金數額）。這是投資者期待的另一利好因素。

數據按月或多年平均比較 顯增長動力稍放緩

雖然數據顯示按年增長強勁，但主要是由於與低水平基數比較（去年3月開始的上海封城及嚴格防疫管控），所以，按月比較或多年平均可能更為準確，由此可見，增長動力稍微放緩。

至於工業生產未達預期，是全球宏觀需求疲軟的清晰指標。工業生產是中國過去數年經濟增長的主要動力，而由於西方經濟體在今年餘下時間面臨更大的增長阻礙，這一動力可能開始放緩。

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早前的貿易數據顯示，中國對主要貿易合作夥伴的出口額連續下降，表明工業生產的趨勢很可能進一步放緩。更多關於趙耀庭對早前中國進出口數據的分析，詳見：【下一頁】

零售：服務業趨升 商品銷售滯後

4月份的零售銷售額顯示，珠寶、酒店及餐廳銷售表現強勁。這些均是受新冠疫情影響較大的行業，尤其是去年受封城措施影響較為嚴重。 該等消費數據證實了黃金周長假期間的情況，即服務業銷售呈上升趨勢，而商品銷售有所滯後（點擊圖片放大）。這與主要經濟體重新開放後的形勢大致相若。

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MLF額增惟息不變 人行用利率以外工具支援

另一方面......

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作者：景順亞太區（日本除外）環球市場策略師趙耀庭

更多最新中國經濟數據分析，詳見：【ING】【摩通】

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