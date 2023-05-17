積極拓展海外 中海油服看好

港股昨日又再一日衝高回落，顯示大市仍要在牛熊分界綫上落一段日子，爭持局面或會延至6月，但部分股份在政策支持下明顯跑贏大市，如中海油田服務（02883）積極拓展海外市場，加上母公司支持，未來盈利增長有保

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