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積極拓展海外 中海油服看好

財金專欄 2023/05/17

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港股昨日又再一日衝高回落，顯示大市仍要在牛熊分界綫上落一段日子，爭持局面或會延至6月，但部分股份在政策支持下明顯跑贏大市，如中海油田服務（02883）積極拓展海外市場，加上母公司支持，未來盈利增長有保

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撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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每股盈利 每股派息 每股資產淨值 市盈率 市帳率 中國國務院 國家能源局 頭肩底 中國海洋石油（00883） 中海油田服務（02883）

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