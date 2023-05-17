積極拓展海外 中海油服看好 財金專欄 2023/05/17 分享： 分享： 港股昨日又再一日衝高回落，顯示大市仍要在牛熊分界綫上落一段日子，爭持局面或會延至6月，但部分股份在政策支持下明顯跑贏大市，如中海油田服務（02883）積極拓展海外市場，加上母公司支持，未來盈利增長有保 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 港股有底氣 科企國企輪流撑市（第四版） 2023/05/16 港股有底氣 科企國企輪流撑市（第四版） 中字股實力談 - 東氣雙引掣：注資定單增 2023/05/16 東氣雙引掣：注資定單增 中字股實力談 - 【左右大局】人民幣再試7算 好友反攻二萬（第五版） 2023/05/15 【左右大局】人民幣再試7算 好友反攻二萬（第五版） 中字股實力談 - 盈利已見底 瑞聲復增長 2023/05/13 盈利已見底 瑞聲復增長 中字股實力談 - 【大縮時代】驚阿爺收水+通縮 港股好壞參半（第四版） 2023/05/12 【大縮時代】驚阿爺收水+通縮 港股好壞參半（第四版） 每股盈利 每股派息 每股資產淨值 市盈率 市帳率 中國國務院 國家能源局 頭肩底 中國海洋石油（00883） 中海油田服務（02883）