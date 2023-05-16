英國保守黨潰不成軍 工黨上台另有強敵 國際 22:33 2023/05/16 分享： 分享： 根據本月初英格蘭地方選舉的結果，自2010年起執政的保守黨，2025年下台已成定局，工黨兩年後勢必取而代之。現階段的唯一懸念，只是工黨能否取得過半數議席獨自執政，抑或需要拉攏其他政黨組成聯合政府。 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 相關文章 哈佛畢業成功商人 或問鼎泰總理 2023/05/15 哈佛畢業成功商人 或問鼎泰總理 英推十成按揭 是否借得過？ 2023/05/15 英推十成按揭 是否借得過？ 沙伊復交下集 敘利亞重返阿盟 2023/05/11 沙伊復交下集 敘利亞重返阿盟 英NHS或調整門檻 無學位也能當醫護 2023/05/10 英NHS或調整門檻 無學位也能當醫護 美國政府大花筒 強硬迫削債有理 2023/05/09 美國政府大花筒 強硬迫削債有理 你可能感興趣 哈佛畢業成功商人 或問鼎泰總理 21:11 2023/05/15 哈佛畢業成功商人 或問鼎泰總理 英推十成按揭 是否借得過？ 16:43 2023/05/15 英推十成按揭 是否借得過？ 沙伊復交下集 敘利亞重返阿盟 21:09 2023/05/11 沙伊復交下集 敘利亞重返阿盟 最新專欄文章 國金札記 - 哈佛畢業+成功商人 泰「新總理」來頭勁 2023/05/16 哈佛畢業+成功商人 泰「新總理」來頭勁 哈佛畢業成功商人 或問鼎泰總理 2023/05/15 哈佛畢業成功商人 或問鼎泰總理 英推十成按揭 是否借得過？ 2023/05/15 英推十成按揭 是否借得過？ 國金札記 - 英推零首期上車 助租樓族惹疑問 2023/05/15 英推零首期上車 助租樓族惹疑問 國金札記 - 沙伊復交下集 敘利亞重返阿盟 2023/05/12 沙伊復交下集 敘利亞重返阿盟 選舉 英國工黨 英國保守黨 英國自由民主黨 辛偉誠 約翰遜 下台 選舉種類 英格蘭 英國