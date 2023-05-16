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英國保守黨潰不成軍 工黨上台另有強敵

國際 22:33 2023/05/16

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根據本月初英格蘭地方選舉的結果，自2010年起執政的保守黨，2025年下台已成定局，工黨兩年後勢必取而代之。現階段的唯一懸念，只是工黨能否取得過半數議席獨自執政，抑或需要拉攏其他政黨組成聯合政府。

...

撰文 : 嚴智勇

欄名 : 國金札記

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