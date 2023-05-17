李家超給議員3題目 想聽甚麼答案？ 財金專欄 2023/05/17 分享： 分享： 特首李家超為明日首場議員交流會定3大題目：如何做好弘揚愛國愛港的工作？如何打造香港成國際高等教育區域樞紐？交椅洲填海怎樣融資？這3大題目背後，又是否已有答案？ 弘揚愛國愛港 「四句真言」為重 首先，如何做 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 兩AI機械人未對港開放 會否影響創科？ 2023/05/16 兩AI機械人未對港開放 會否影響創科？ 有政戲 - 疫後內地團重臨 旅業待客覓新模式 2023/05/15 疫後內地團重臨 旅業待客覓新模式 有政戲 - 世界「脆弱地復甦」 劉光源拆解大局 2023/05/12 世界「脆弱地復甦」 劉光源拆解大局 有政戲 - 短途高鐵「地鐵化」 好事近？ 2023/05/11 短途高鐵「地鐵化」 好事近？ 有政戲 - 議員注意！ 新答問會特首隨時「考牌」 2023/05/10 議員注意！ 新答問會特首隨時「考牌」 香港 大灣區 大學 習近平 李家超 陳茂波 填海 國安教育 財政司