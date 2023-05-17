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李家超給議員3題目 想聽甚麼答案？

財金專欄 2023/05/17

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特首李家超為明日首場議員交流會定3大題目：如何做好弘揚愛國愛港的工作？如何打造香港成國際高等教育區域樞紐？交椅洲填海怎樣融資？這3大題目背後，又是否已有答案？

弘揚愛國愛港 「四句真言」為重

首先，如何做

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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