英保守黨潰不成軍 工黨上台另有強敵

根據本月初英格蘭地方選舉的結果，自2010年起執政的保守黨，2025年下台已成定局，工黨兩年後勢必取而代之。現階段的唯一懸念，只是工黨能否取得過半數議席獨自執政，抑或需要拉攏其他政黨組成聯合政府。

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