英保守黨潰不成軍 工黨上台另有強敵 財金專欄 2023/05/17 分享： 分享： 根據本月初英格蘭地方選舉的結果，自2010年起執政的保守黨，2025年下台已成定局，工黨兩年後勢必取而代之。現階段的唯一懸念，只是工黨能否取得過半數議席獨自執政，抑或需要拉攏其他政黨組成聯合政府。 如果 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 英國保守黨潰不成軍 工黨上台另有強敵 2023/05/16 英國保守黨潰不成軍 工黨上台另有強敵 國金札記 - 哈佛畢業+成功商人 泰「新總理」來頭勁 2023/05/16 哈佛畢業+成功商人 泰「新總理」來頭勁 哈佛畢業成功商人 或問鼎泰總理 2023/05/15 哈佛畢業成功商人 或問鼎泰總理 英推十成按揭 是否借得過？ 2023/05/15 英推十成按揭 是否借得過？ 國金札記 - 英推零首期上車 助租樓族惹疑問 2023/05/15 英推零首期上車 助租樓族惹疑問 英國 選舉 英格蘭 蘇格蘭 辛偉誠 英國保守黨 英國工黨 英國自由民主黨 英國蘇格蘭民族黨