美債務又到頂 今次搞邊科？ 財金專欄 02:30 2023/05/17 分享： 分享： 美股早一晩憧憬拜登當局和共和黨人可望就債務上限達成妥協小幅回升，但亞太區股市仍在觀望，升跌不一。中國昨日新發表的四月份經濟數據差強人意，工業生產按年僅升5.6%遠遜預期，零售銷售回升18.4%亦不達預 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 曾廣標 欄名 : 投資坐標 最新專欄文章 投資坐標 - 「中特估」如何維持威力？ 2023/05/16 「中特估」如何維持威力？ 投資坐標 - 股市為何轉吹無定向風？ 2023/05/12 股市為何轉吹無定向風？ 投資坐標 - 高息之外還要預視新一年業績！ 2023/05/10 高息之外還要預視新一年業績！ 投資坐標 - 更多人明白高息股的好處！ 2023/05/09 更多人明白高息股的好處！ 投資坐標 - 最怕銀行風潮停不了！ 2023/05/05 最怕銀行風潮停不了！ 鴻興印刷（00450） 金嗓子（06896） 德永佳（00321） 東方表行（00398）