美債務又到頂 今次搞邊科？

美股早一晩憧憬拜登當局和共和黨人可望就債務上限達成妥協小幅回升，但亞太區股市仍在觀望，升跌不一。中國昨日新發表的四月份經濟數據差強人意，工業生產按年僅升5.6%遠遜預期，零售銷售回升18.4%亦不達預

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