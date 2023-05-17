港公務員加薪23/24 要追通脹 追GDP增速（第一版）

公務員人工趨勢基本普羅打工仔的指標，香港公務員加薪幅度調查即將出爐，據消息透露，加薪幅度介乎2.87%至4.65%。

按22/23年度，公務員加薪上限的2.5%計算，倘上述消息屬實，則公務員加薪的幅度，將較22/23年高2.15個百分點，增幅則有八成六。

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公務員事務局發出公告，將調整公務員的年度薪酬。調整將繼嬻按既定機制進行，透過每年進行的薪酬趨勢調查量度私營機構年度之間的薪酬變動。

調查將根據私營機構內三個薪金級別，由上一年的4月2日至當年的4月1日止的變動，計算出薪酬趨勢總指標。

公務員事務局局會從薪酬趨勢總指標（該總指標已把年終獎金等額外酬金計算在內）中，扣除公務員的遞增薪額的薪酬開支（佔每個薪金級別總薪酬開支的百分比），從而得出薪酬趨勢淨指標。

公務員薪酬趨勢調查初步結果今日出爐，消息透露，低層公務員薪酬趨勢淨指標為4.5%，中層為4.65%，高層為2.87%。

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加幅追通脹

根據2023至24年財政預算案，預測今年基本通脹率為2.5%，整體通脹率為2.9%：

「物價方面，本地成本壓力會隨着經濟復蘇而上升，外圍價格壓力在今年雖然稍有緩和，但仍相當顯著。綜合各項因素，預測今年基本通脹率和整體通脹率將分別加快至百分之二點五和百分之二點九。」



在2.5%的通脹面前，人工加幅最少要達到同樣水平才能「打和」。

編輯：陳文政

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