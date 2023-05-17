港公務員加薪23/24 要追通脹 追GDP增速（第三版）

公務員人工趨勢基本普羅打工仔的指標，香港公務員加薪幅度調查出爐，加薪幅度介乎2.87%至4.65%。

按22/23年度，公務員加薪上限的2.5%計算，則公務員加薪的幅度，較22/23年高2.15個百分點。

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公務員事務局發出公告，將調整公務員的年度薪酬。調整將繼續按既定機制進行，透過每年進行的薪酬趨勢調查量度私營機構年度之間的薪酬變動。調查將根據私營機構內三個薪金級別，由上一年的4月2日至當年的4月1日止的變動，計算出薪酬趨勢總指標。

公務員事務局局會從薪酬趨勢總指標（該總指標已把年終獎金等額外酬金計算在內）中，扣除公務員的遞增薪額的薪酬開支（佔每個薪金級別總薪酬開支的百分比），從而得出薪酬趨勢淨指標。

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公務員薪酬趨勢調查初步結果出爐，低層公務員薪酬趨勢淨指標為4.5%，中層為4.65%，高層為2.87%。

不過，調查結果亦未必等於必定會加人工。去年調查結果出爐後，高層公務員（月薪約7.3萬至15萬元）的加薪指標為7.26%（見組圖），引起全城嘩然，最後公務員各級劃一加薪2.5%。

加人工六大因素

按財務委員會公開文件，公務員薪酬調整將考量以下因素：

1.香港經濟狀況；

2.生活費用的變動；

3.政府的財政狀況；

4.薪酬趨勢淨指標；

5.職方對薪酬調整的要求；

6.公務員士氣。

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加幅追通脹

根據2023至24年財政預算案，預測今年基本通脹率為2.5%，整體通脹率為2.9%：

「物價方面，本地成本壓力會隨着經濟復蘇而上升，外圍價格壓力在今年雖然稍有緩和，但仍相當顯著。綜合各項因素，預測今年基本通脹率和整體通脹率將分別加快至百分之二點五和百分之二點九。」



在2.5%的通脹面前，人工加幅最少要達到同樣水平才能「打和」。2023至24年財政預算案，亦預測了末來數年的GDP增速與通脹：

「.....經濟活動會繼續從疫情中復常而實現追趕式增長，預測香港經濟在2024至2027年間，平均每年實質增長3.7%，高於疫情前十年的2.8%的趨勢增長。基本通脹率預計為平均每年2.5%。」

財政司司長預測2024至2027年間，平均每年GDP增速為3.7%、通脹率平均為2.5%。 今年的財政預算案是在2月21日發表，更加近期的數據，可以參看CPI（消費者物價指數）。一般而言，CPI超過3%為通貨膨脹，超過5%就是比較嚴重的通貨膨脹。

4月22日，香港政府公布了3月的CPI數據（見組圖），按年升1.7%，較1、2月合計平均升幅的2.1%為低，亦低於市場預期的1.9%。剔除政府一次性紓困措施的影響，基本通脹率亦是1.7%。不過除基本食品價格稍跌，外出用餐及外賣、衣履物價都錄升幅，水電煤更按年升近2成。

政府預計未來通脹壓力隨經濟改善逐漸上升，但短期會保持溫和。

編輯：陳文政

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