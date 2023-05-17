商品大王羅傑斯：美元霸權地位即將結束

美國著名投資者、量子基金前合夥人、有「商品大王」稱號的羅傑斯（Jim Rogers）日前表示，美元作爲世界頭號貨幣的時代即將結束。

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羅傑斯認為，美元受到挑戰的主要原因是，華盛頓缺乏中立性以及外界對美國信譽的擔憂。

「美國的許多夥伴都在行動，試圖找到可以與美元競爭並最終取代美元的貨幣。這是會發生的，而且一直在發生。美國的時代即將結束。這一次，美元即將走到盡頭。」

除了羅傑斯有這樣的預見之外，國際貨幣基金組織（IMF）總裁格奧爾基耶娃（Kristalina Georgieva）在5月早些時候亦曾經提過，目前美元的地位正在發生變化......

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