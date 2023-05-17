摩通評中國經濟顯著失速 多圖流解構

中國5月16日公布了一系列經濟數據，全綫低於市場預期，表明內地疫後復甦紅利消退，經濟復甦勢頭大幅下降。摩根大通因應令人失望的數據及缺乏即時反彈增長勢頭的證據，全年GDP增長預測由6.4%下調至5.9%。

由於第一季內地正處於復常初期階段，摩根大通本就預期4月經濟數據增速會略為放緩，但實際數字之差已不只是放緩咁簡單：

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而且，由於去年4月上海和其他地區實行封鎖，因此4月份的按年增長在「低基數」下受到了嚴重扭曲，大幅增長是應份，大遜預期是過份。

因此，按季增長才是更值得用於觀察內地經濟增長的數字。國家統計局官方數字是：

4月份工業生產經季調的按月增長率為-0.47%，

4月份零售銷售經季調的按月增長率為+0.49%，

值得注意的是，季節性調整後的結果可能非常不穩定。摩根大通自己的經季調計算是：

4月份工業生產經季調的按月增長率為-5.7%，

4月份零售銷售經季調的按月增長率為-0.1%，

不平衡復甦持續

除了經濟復甦勢頭全面下降外，4月份的數據還反映出不同行業之間持續的不平衡發展......

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