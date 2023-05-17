解讀4月經濟數據 「低基數」面紗下反映復甦遜預期

本周二，內地公布4月經濟數據，盡管部分數據錄得按年增長，惟有分析認為，數字的上升，主要是由於「低基數」效應的影響，並指數事實上，數據低於市場預期，反映內地經濟復甦力度仍遜預期。

東海證券指出，在去年疫情影響的低基數效應下，令今年4月份內地經濟數據整體走高，但事實上多數低於預期，其中服務消費恢復較快，商品消費恢復不夠，總需求不足仍是制約當前經濟發展的主要因素。

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在居民出行意願增加的情況下，剔除低基數因素後的餐飲消費回暖較為明顯，但居民收入預期仍待改善。投資方面，固投增速弱於市場預期，房地產市場復蘇遇阻，製造業投資增速放緩基建投資增速仍位於相對高位。

在4月份收據，反映以下的特徵：

餐飲消費增速大幅衝高

4月餐飲收入同比增長43.8%，較前值上升17.5個百分點。4月餐飲收入增速讀數繼續衝高，受去年同期低基數影響較大的同時今年恢復情況也較好。從兩年平均增速來看， 2023年 4月為 10.6%，比前值的 5%高出 5.6個百分點。4月深圳、成都、武漢等重點城市地鐵客運量超疫情前水準，內地航班執飛架次環比增加5%。城市內部和跨區域人員流動的增加推動餐飲消費等綫下接觸式消費和服務業的改善；

可選消費分化明顯

服裝鞋帽紡織品、化妝品、金銀珠寶、體育娛樂用品、通訊器材類消費均受去年同期低基數影響較大，4月均實現雙位數增長；相反，地產竣工端的傢俱、建築裝潢材料類消費增速則依舊疲弱，特別是建築裝潢材料類消費較前值進一步回落6.5個百分點；

房地產投資增速下行

4月房地產開發投資累計按年-6.2%，較前值小幅下降0.4個百分點。從累計同比資料來看，竣工增速上升較快，銷售回升但力度不大，新開工、投資繼續下行整體仍然偏弱。短期來看，在企業資金壓力尚未得到明顯改善、銷售端修復偏慢、土地成交縮量等因素 影響下 ，房地產投資增速難以在短期內回正；

製造業投資增速放緩

4月當月製造業投資按年增長5.3%，增速較3月進一步下降0.9個百分點。從拖累因素看，一是民間固定資產投資增速未能改變下滑態勢；二是工業企業利潤不佳，制約企業投資意願。高技術製造業投資保持高增4月高技術製造業投資累計同比較3月小幅上升0.1個百分點至15.3%，高於全部製造業投資8.9個百分點；

基建投資仍保持較高增速

4月當月狹義基建投資按年增長7.9%，較3月回落0.8個百分點，可能受華東華南部分地區進入雨季影響；

工業生產恢復偏緩

4月規模以上工業增加值同比增長5.6%，較3月加快1.7個百分點。從兩年複合增速來看，2023年4月僅為1.4%，前值為4.5%。供給端偏弱，可能與「經濟內生動力不強」密切相關的內需不足，以及外需景氣度偏低有關。

青年人口失業率仍高

4月全國城鎮調查失業率為5.2%，按月下降0.1個百分點。結構上看，16-24歲、25-59歲勞動力調查失業率分別為20.4%、4.2%，較3月分別變化+0.8個、-0.1個百分點。其中，16-24歲人口失業率為歷史最高水準。

報告來源：東海證券

編輯：錢家鋒

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