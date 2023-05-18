騰訊 19間券商目標價+大摩滙豐點評 一圖看清（持續更新）

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人幣弱勢 3角度分析趨勢屬短期
騰訊 （00700） 5月17日已公布2023年第一季業績。雖然實際數字表現佳，但未能迎合市場對公司的超高期望。公司股價績後逆市跌0.8%，5月18日午市報340元。
按彭博綜合券商目標價更新，目前券商平均績後目標價約455元，普遍因應最新業績而作微調：
細看個別券商意見：
摩根士丹利 - 目標價450元，評級「增持」
摩根士丹利保持2023至25年收入預測基本不變，將經調整經營溢利預測上調3至4%，反映視頻號和雲服務收入增長加速和利潤改善，以及有效的成本削減措施。此外，騰訊一直在進行每日回購，今年首季回購了約1,250萬股，價值約46億港元，這將對其股價提供一定的支持。
圖象化看騰訊增長提速：
滙豐 - 目標價440元，評級「買入」
（登入後可見）
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（5月17日）
業績方面，總收入按年增長11%至325.4億元（人民幣‧下同），勝於彭博綜合市場預期的增長8%；Non-IFRS純利按年增長27%至325.4億元，遜於彭博綜合市場預期的增長30%。
先放下市場30%的純利增長預期，騰訊業績一大亮點在於，3綫業務的毛利率都有明顯上升：
與2022年第四季作按季比較，只有廣告業務毛利率出現下跌，相信與視頻號相關收入佔比增加有關；
騰訊主席馬化騰表示：
（持續更新）
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撰文 : 陳煒傑 MONEY TIMES
欄名 : 騰訊追蹤