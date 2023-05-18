騰訊 19間券商目標價+大摩點評 一圖看清（持續更新）

騰訊 （00700） 5月17日已公布2023年第一季業績。雖然實際數字表現佳，但未能迎合市場對公司的超高期望。公司股價績後逆市跌1.8%，5月18日中午報336.6元。

按彭博綜合券商目標價更新，目前券商平均績後目標價約455元，普遍因應最新業績而作微調：

細看個別券商意見：

摩根士丹利 - 目標價450元，評級「增持」

摩根士丹利保持2023至25年收入預測基本不變，將經調整經營溢利預測上調3至4%，反映視頻號和雲服務收入增長加速和利潤改善，以及有效的成本削減措施。此外，騰訊一直在進行每日回購，今年首季回購了約1,250萬股，價值約46億港元，這將對其股價提供一定的支持。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

圖象化看騰訊增長提速：

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

-----------------

（5月17日）

業績方面，總收入按年增長11%至325.4億元（人民幣‧下同），勝於彭博綜合市場預期的增長8%；Non-IFRS純利按年增長27%至325.4億元，遜於彭博綜合市場預期的增長30%。

▼ 點擊圖片放大

先放下市場30%的純利增長預期，騰訊業績一大亮點在於，3綫業務的毛利率都有明顯上升：

▼ 點擊圖片放大

與2022年第四季作按季比較，只有廣告業務毛利率出現下跌，相信與視頻號相關收入佔比增加有關；

▼ 點擊圖片放大

騰訊主席馬化騰表示：

▼ 點擊圖片放大 +2

（持續更新）

★★ 2023年10大電子書 陸續上架 ★★

hket 35周年推 10大電子書，內容涉及不同範疇，包括投資、中美政經形勢、樓市分析、理財等等，現正陸續上架！10本電子書，總有一本啱你睇！ 現只要以10元/月即可成為我們的訂戶，隨時隨地盡覽各本電子書，更可享閱《香港經濟日報》及《置業家居周刊》電子版。如欲獲取更多詳情，請按此

...