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19間券商 騰訊績後目標價 一圖看清（持續更新）

研究報告 12:46 2023/05/18

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騰訊 （00700） 5月17日已公布2023年第一季業績。雖然實際數字表現佳，但未能迎合市場對公司的超高期望。公司股價績後逆市跌1.1%，5月18日中午報338.8元。

按彭博綜合券商目標價更新，目前券商平均績後目標價約455元，普遍因應最新業績而作微調：

業績方面，總收入按年增長11%至325.4億元（人民幣‧下同），勝於彭博綜合市場預期的增長8%；Non-IFRS純利按年增長27%至325.4億元，遜於彭博綜合市場預期的增長30%。

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先放下市場30%的純利增長預期，騰訊業績一大亮點在於，3綫業務的毛利率都有明顯上升

    點擊圖片放大

與2022年第四季作按季比較，只有廣告業務毛利率出現下跌，相信與視頻號相關收入佔比增加有關；

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騰訊主席馬化騰表示：

    點擊圖片放大
    +2

（持續更新）

★★ 2023年10大電子書 陸續上架 ★★

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撰文 : 陳煒傑 MONEY TIMES

欄名 : 騰訊追蹤

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