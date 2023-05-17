手機市場飽和 蘋果增長靠印度？ 國際 21:55 2023/05/17 分享： 分享： 從最新的2023年第一季環球手機出貨量可見，智能手機這個市場，已到了瓶頸位，季度出貨按年跌13%，連續第5季下跌，賣iPhone佔了54%收入的蘋果，急於尋找新的增長動力可以理解，集團近期注意力放了在全球最多人口的國家——印度。 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 商品大王羅傑斯：美元霸權地位即將結束 今日 商品大王羅傑斯：美元霸權地位即將結束 英國保守黨潰不成軍 工黨上台另有強敵 2023/05/16 英國保守黨潰不成軍 工黨上台另有強敵 三大指標全跌？一文看懂內房最新趨勢 今日 三大指標全跌？一文看懂內房最新趨勢 內地富豪退場 海外資金成豪宅新勢力 2023/05/16 內地富豪退場 海外資金成豪宅新勢力 哈佛畢業成功商人 或問鼎泰總理 2023/05/15 哈佛畢業成功商人 或問鼎泰總理 你可能感興趣 商品大王羅傑斯：美元霸權地位即將結束 今日 22:02 商品大王羅傑斯：美元霸權地位即將結束 英國保守黨潰不成軍 工黨上台另有強敵 22:33 2023/05/16 英國保守黨潰不成軍 工黨上台另有強敵 三大指標全跌？一文看懂內房最新趨勢 今日 20:22 三大指標全跌？一文看懂內房最新趨勢 最新專欄文章 國金札記 - 英保守黨潰不成軍 工黨上台另有強敵 今日 英保守黨潰不成軍 工黨上台另有強敵 英國保守黨潰不成軍 工黨上台另有強敵 2023/05/16 英國保守黨潰不成軍 工黨上台另有強敵 國金札記 - 哈佛畢業+成功商人 泰「新總理」來頭勁 2023/05/16 哈佛畢業+成功商人 泰「新總理」來頭勁 哈佛畢業成功商人 或問鼎泰總理 2023/05/15 哈佛畢業成功商人 或問鼎泰總理 英推十成按揭 是否借得過？ 2023/05/15 英推十成按揭 是否借得過？ 宏觀分析 中國市場 印度 庫克 智能手機 經濟