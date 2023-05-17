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手機市場飽和 蘋果增長靠印度？

國際 21:55 2023/05/17

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從最新的2023年第一季環球手機出貨量可見，智能手機這個市場，已到了瓶頸位，季度出貨按年跌13%，連續第5季下跌，賣iPhone佔了54%收入的蘋果，急於尋找新的增長動力可以理解，集團近期注意力放了在全球最多人口的國家——印度。

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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