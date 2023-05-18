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重拾高增長 恒安趁平買

財金專欄 2023/05/18

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港股昨日下挫，人民幣穿「七」是原因之一，但大市只是繼續過去三個月的牛熊分界綫上落走勢而已。但見恒安國際（01044）昨日逆市上升，雖受制250天綫，但業績最壞時間已過去，今年成本可以回落，以及拓展銷售

...

撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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每股盈利 每股派息 每股資產淨值 中國國務院 市盈率 市帳率 恒安國際（01044） 維達國際（03331） 人民幣 板塊

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