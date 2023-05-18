重拾高增長 恒安趁平買 財金專欄 2023/05/18 分享： 分享： 港股昨日下挫，人民幣穿「七」是原因之一，但大市只是繼續過去三個月的牛熊分界綫上落走勢而已。但見恒安國際（01044）昨日逆市上升，雖受制250天綫，但業績最壞時間已過去，今年成本可以回落，以及拓展銷售 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 人民幣穿7啟示 北水湧入撈貨（第四版） 2023/05/17 人民幣穿7啟示 北水湧入撈貨（第四版） 中字股實力談 - 積極拓展海外 中海油服看好 2023/05/17 積極拓展海外 中海油服看好 中字股實力談 - 港股有底氣 科企國企輪流撑市（第四版） 2023/05/16 港股有底氣 科企國企輪流撑市（第四版） 中字股實力談 - 東氣雙引掣：注資定單增 2023/05/16 東氣雙引掣：注資定單增 中字股實力談 - 【左右大局】人民幣再試7算 好友反攻二萬（第五版） 2023/05/15 【左右大局】人民幣再試7算 好友反攻二萬（第五版） 每股盈利 每股派息 每股資產淨值 中國國務院 市盈率 市帳率 恒安國際（01044） 維達國際（03331） 人民幣 板塊