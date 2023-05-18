區會兩大原因 立會議員無份？ 財金專欄 2023/05/18 分享： 分享： 區議會改革大方向已定，政黨亦開始部署人選，其中一個問題，立法會議員還參不參與？據聞有人收到提醒，非不得已，立法會議員應讓賢，讓有心服務的專業人士、地區人士優先。 現時，立法會共有7位雙料議員，包括李慧琼 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 李家超給議員3題目 想聽甚麼答案？ 2023/05/17 李家超給議員3題目 想聽甚麼答案？ 有政戲 - 兩AI機械人未對港開放 會否影響創科？ 2023/05/16 兩AI機械人未對港開放 會否影響創科？ 有政戲 - 疫後內地團重臨 旅業待客覓新模式 2023/05/15 疫後內地團重臨 旅業待客覓新模式 有政戲 - 世界「脆弱地復甦」 劉光源拆解大局 2023/05/12 世界「脆弱地復甦」 劉光源拆解大局 有政戲 - 短途高鐵「地鐵化」 好事近？ 2023/05/11 短途高鐵「地鐵化」 好事近？ 立法會 民建聯 區議會 工聯會 李慧琼 新民黨 麥美娟 鄧家彪 謝偉俊 劉業強