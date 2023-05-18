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區會兩大原因 立會議員無份？

財金專欄 2023/05/18

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區議會改革大方向已定，政黨亦開始部署人選，其中一個問題，立法會議員還參不參與？據聞有人收到提醒，非不得已，立法會議員應讓賢，讓有心服務的專業人士、地區人士優先。

現時，立法會共有7位雙料議員，包括李慧琼

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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