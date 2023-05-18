手機市場飽和 蘋果增長靠印度？ 財金專欄 2023/05/18 分享： 分享： 從最新的2023年第一季環球手機出貨量可見，智能手機市場已到了瓶頸位，季度出貨按年跌13%，連續第5季下跌，iPhone銷售佔了54%收入的蘋果（Apple），急於尋找新的增長動力可以理解，集團近期注 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 手機市場飽和 蘋果增長靠印度？ 2023/05/17 手機市場飽和 蘋果增長靠印度？ 國金札記 - 英保守黨潰不成軍 工黨上台另有強敵 2023/05/17 英保守黨潰不成軍 工黨上台另有強敵 英國保守黨潰不成軍 工黨上台另有強敵 2023/05/16 英國保守黨潰不成軍 工黨上台另有強敵 國金札記 - 哈佛畢業+成功商人 泰「新總理」來頭勁 2023/05/16 哈佛畢業+成功商人 泰「新總理」來頭勁 哈佛畢業成功商人 或問鼎泰總理 2023/05/15 哈佛畢業成功商人 或問鼎泰總理 中國 GDP 智能手機 印度 Apple iPhone 庫克