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手機市場飽和 蘋果增長靠印度？

財金專欄 2023/05/18

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從最新的2023年第一季環球手機出貨量可見，智能手機市場已到了瓶頸位，季度出貨按年跌13%，連續第5季下跌，iPhone銷售佔了54%收入的蘋果（Apple），急於尋找新的增長動力可以理解，集團近期注

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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2023/05/17
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