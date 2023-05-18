手機市場飽和 蘋果增長靠印度？

從最新的2023年第一季環球手機出貨量可見，智能手機市場已到了瓶頸位，季度出貨按年跌13%，連續第5季下跌，iPhone銷售佔了54%收入的蘋果（Apple），急於尋找新的增長動力可以理解，集團近期注

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