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美息近頂 普徠仕股債最新部署（增圖說明）

研究報告 13:05 2023/05/18

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市場普遍認為經濟衰退無可避免，尤其是在美國。不過，經濟數據好壞參半，似乎能同時支持市場好友和淡友的展望。我們認為，數據好壞參半，但隨着就業疲軟和經濟增長收縮，這一趨勢可能會持續到下半年。

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然而，在這一點上，很難衡量收縮的潛在深度和持續時間，在關注數據、尋找更多方向時，普遍保持謹慎。

美國就業市場出現疲弱迹象

在聯儲局進取收緊政策下，美國經濟增長放緩，但勞動力市場仍維持穩健，失業率企穩於3.5%水平。不過，深入分析相關數據，似乎亦出現疲弱的迹象，包括：

  • 薪金增長已經見頂，職位空缺减少，以及失業救濟金的數據，均反映就業市場或終將出現轉弱。
  • 即使近期裁員主要集中在收入較高的科技和金融板塊，但相關消息反映勞動力市場疲弱，同時收入較低及服務相關行業的就業維持緊張。

這一趨勢不同尋常，是新冠疫情後經濟重啟的滯後影響，這意味着服務需求恢復，但勞動力供應不足。雖然仍存在支持，但我們預計勞動力市場將進一步轉弱，而我們的研究發現，對人力資源公司需求明顯減少，而這往往是勞動力市場轉差的早期迹象。

薪金壓力緩 助遏制通脹

然而，聯儲局或樂見於此，因為勞動力市場的疲弱往往會緩解薪金壓力，最終或有助於遏制通脹。

    點擊圖片放大
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不過，經濟放緩和盈利轉差，將為股票帶來負面影響。因此對股票維持審慎部署，但對估值吸引的市場，包括中國和亞洲（除日本外），維持偏高配置。另外，我們亦維持......

欲更詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。

作者：普徠仕亞太區多元資產解決方案主管Thomas Poullaouec

普徠仕另外2位專家，普徠仕全球固定收益主管兼投資總監Andrew McCormick，以及普徠仕首席美國經濟學家Blerina Uruci，早前對美國利率展望，詳見：【Andrew McCormick】【普徠仕Blerina Uruci

更多最新中國經濟數據分析，詳見：【摩通】【ING】【景順】【東海證券

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撰文 : Thomas Poullaouec 普徠仕亞太區多元資產解決方案主管

欄名 : 普徠仕專欄

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