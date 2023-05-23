管濤評中國報復式消費條件 4缺3

隨着疫情緩解，步入後疫情時代，外界對中國消費復甦充滿期待。出身外管局的中銀證券全球首席經濟學家管濤解構中國實現報復式消費必需的條件。

消費作為穩增長的外生性抓手，中國消費非常依賴內生性因素改善。

今年以來，利好中國消費的因素不少，而報復式消費需要集齊4大要素：

1） 金融條件足夠寬鬆；

2） 財富效應明顯改善；

3） 勞動力市場過熱；

4） 居民消費信心預期自我強化。

▼ 點擊圖片放大

專訪建銀國際趙文利：6月或低見18000點【下一頁】

1） 耐用品消費金融條件足夠寬鬆

管濤認為，耐用品消費彈性最高，而且對利率和金融條件更為敏感。根據中國人民銀行數據顯示，今年第一季銀行信貸審核指數，僅較2022年年底小幅回落0.2個百分點（請點擊圖片放大）。此外，內部可能以「休養生息」為主，依靠銀行自主下調存款利率，來推動存款搬家，但外部金融條件顯然不如2020年和2021年。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

2） 資產負債表的安全感及財富效應

過去3年疫情期間，中國居民資產負債表受損，因此社會各界激辯，中國消費者是否從效用最大化轉向負債最小化。

管濤又解讀住戶存款與貸款數據，他表示，在2021年，住戶貸款餘額按年增速第一季觸頂後大幅下行，2022年住戶存款與貸款的差額按年變動飆升，住戶部門明顯存在「多存少貸」的行為。不過，今年這種情形較去年同期有所緩解，今年首4個月，新增住戶貸款合計1.47萬億元（人民幣‧下同），按年多增4,259億元。

3） 收入和就業是擴消費的核心要素

管濤表示，外界主要討論3種結構性就業摩擦因素……

更多內容，用戶請登入。

報告來源：憑欄觀濤

編輯：鍾采餘

★★ 2023年10大電子書 陸續上架 ★★

hket 35周年推 10大電子書，內容涉及不同範疇，包括投資、中美政經形勢、樓市分析、理財等等，現正陸續上架！10本電子書，總有一本啱你睇！現只要以10元/月即可成為我們的訂戶，隨時隨地盡覽各本電子書，更可享閱《香港經濟日報》及《置業家居周刊》電子版。如欲獲取更多詳情，請按此

...