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人幣弱勢 3角度分析趨勢屬短期

研究報告 19:00 2023/05/18

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受累內地4月經濟數據遜預期，令內地經濟復甦乏力的憂慮，拖累人民幣滙價持下滑，近日人民幣兌美元終跌破「7算」，為今年來首次。

自3月8日美元指數達到階段性高點105.69以來，美元指數先下行至101，然後出現反彈。在美元指數階段下行過程，人民幣滙率升值動力較弱；隨着美元反彈，人民幣滙率再次回到7附近持平前期貶值高點，離岸人民幣滙率在5月17日跌破7。人民幣滙率似乎呈現易貶難升，對此我們點評如下。

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避險情緒抬頭 壓制人民幣滙率

在美元指數偏弱，中國經濟首季度GDP和出口資料超預期下，為何人民幣匯率走勢呈現易貶難升？平安證券認為，可以從以下3項角度分析，包括：

  • 第一，當前國內經濟復甦呈現明顯的分化，一季度經濟數據好於預期。市場更為關心當前經濟的內生增長動力如何，從信用周期來看，當前私人部門融資增速剛剛止跌企穩，企業融資在國企帶動下進入上行通道，但居民部門仍處於去槓桿過程，順周期主體加槓桿的意願不強，這是影響投資者對未來經濟能否持續回升的重要因素。 
  • 第二，避險情緒抬頭，壓制人民幣滙率。
  • 第三，中美短端負向利差走闊，企業結滙動力不強。

展望人民幣滙價的後市，平安證券預計，人民幣滙率仍將受到內外部因素共同影響，其中外部因素包括美元指數、地緣風波帶來的市場情緒等，內部因素包括國內經濟預期和國際收支。短期來看，外部因素對人民幣滙率仍將帶來一定壓力，但不必過於悲觀......

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撰文 : 錢家鋒

欄名 : 大行有路捉

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