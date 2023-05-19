人幣穿7 弱復甦難扭轉頹勢

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4月數據「基底」透析復甦變固
受累內地4月經濟數據遜預期，令內地經濟復甦乏力的憂慮，拖累人民幣滙價持下滑，近日人民幣兌美元終跌破「7算」，為今年來首次。
自3月8日美元指數達到階段性高點105.69以來，美元指數先下行至101，然後出現反彈。在美元指數階段下行過程，人民幣滙率升值動力較弱；隨着美元反彈，人民幣滙率再次回到7附近持平前期貶值高點，離岸人民幣滙率在5月17日跌破7。人民幣滙率似乎呈現易貶難升，對此我們點評如下。
避險情緒抬頭 壓制人民幣滙率
在美元指數偏弱，中國經濟首季度GDP和出口資料超預期下，為何人民幣匯率走勢呈現易貶難升？平安證券認為，可以從以下3項角度分析，包括：
展望人民幣滙價的後市，平安證券預計，人民幣滙率仍將受到內外部因素共同影響，其中外部因素包括美元指數、地緣風波帶來的市場情緒等，內部因素包括國內經濟預期和國際收支。短期來看，外部因素對人民幣滙率仍將帶來一定壓力，但不必過於悲觀......
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撰文 : 錢家鋒
欄名 : 大行有路捉