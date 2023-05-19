教育旨在引導學生自我發展 英數學科改革方向何在 國際 17:20 2023/05/19 分享： 分享： 英國全國小學生的標準評估測驗（Standard Assessment Tests，SATs，類似本港學能測驗）已經舉行，有教師批評今年的數學卷是20年以來最難。猶記得英國首相辛偉誠（Rishi Sunak）曾言要强制所有學生修讀數學科至18歲 ，情況不禁令人思考教育目的及改革方向。 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 李俊儀 相關文章 【SATs】英學能測驗今年數學卷太深？ 教師批20年最難 2023/05/17 【SATs】英學能測驗今年數學卷太深？ 教師批20年最難 【SATs】英國學能測驗閲讀卷「難到喊」小學生平均34秒答1題 2023/05/15 【SATs】英國學能測驗閲讀卷「難到喊」小學生平均34秒答1題 英專家促棄用「學債」改稱畢業稅 為大學貸款正名 2023/05/15 英專家促棄用「學債」改稱畢業稅 為大學貸款正名 佛州教師播迪士尼電影 傳遭接受調查 2023/05/14 佛州教師播迪士尼電影 傳遭接受調查 英擬推中學生醫療學徒計劃 望解決人手不足 2023/05/10 英擬推中學生醫療學徒計劃 望解決人手不足 你可能感興趣 【SATs】英學能測驗今年數學卷太深？ 教師批20年最難 13:57 2023/05/17 【SATs】英學能測驗今年數學卷太深？ 教師批20年最難 【SATs】英國學能測驗閲讀卷「難到喊」小學生平均34秒答1題 16:05 2023/05/15 【SATs】英國學能測驗閲讀卷「難到喊」小學生平均34秒答1題 英專家促棄用「學債」改稱畢業稅 為大學貸款正名 14:30 2023/05/15 英專家促棄用「學債」改稱畢業稅 為大學貸款正名 中小學教育 小學 中學 學校 數學科 英國 辛偉誠