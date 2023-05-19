教育旨在引導學生自我發展 英數學科改革方向何在

英國全國小學生的標準評估測驗（Standard Assessment Tests，SATs，類似本港學能測驗）已經舉行，有教師批評今年的數學卷是20年以來最難。猶記得英國首相辛偉誠（Rishi Sunak）曾言要强制所有學生修讀數學科至18歲 ，情況不禁令人思考教育目的及改革方向。

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