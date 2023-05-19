任澤平談中國經濟潛在「流動性陷阱」

中國4月經濟金融數據不如預期，物價增長速度連續下滑，市場存在一定通縮擔憂。內地知名學者、中原銀行首席經濟學家任澤平認為，當前中國經濟的主要矛盾非通縮，而是「流動性陷阱」。

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此前先了解由英國經濟學家凱恩斯（John Maynard Keynes）提出的「流動性陷阱」（Liquidity Trap）假說，旨當一定時期的利率水平降至不能再低，此時無論貨幣總量如何擴大，市場利率也不能再下降，這因為利率太低，人們寧願持有現金，最後令擴張性貨幣政策失去了作用。

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任澤平指出，通常是通縮導致流動性陷阱的具體要素，但中國首季國內生產總值（GDP）按年增4.5%，CPI按年上漲1.3%，反映目前中國暫時未出現通縮現象。

「流動性陷阱」使央行貨幣政策失效

不過，任澤平續指，當前中國經濟形成「流動性陷阱」潛在風險，是貨幣湧向預防式儲蓄。雖然內地首季信貸指數M2高增，但經濟復甦早期內需依舊偏弱，大量貨幣湧向預防式儲蓄，形成貨幣沉澱「流動性陷阱」。

更多常見「流動性陷阱」有 4點特徵 ：

1）物價增長速度連續下滑，市場存在一定通縮擔憂；

2）經濟增長不及貨幣供應增速；

2022年至今，中國信貸M2投放約40萬億

今年首季中國信貸M2M2增長12.7%

社會融資額增長10%

名義GDP增長4.5%，貨幣乘數下降

任澤平表示，這表明貨幣供應量的增加，並沒有有效地轉化為實體經濟的增長……

有關如何防範潛在的「流動性陷阱」風險，任澤平提出4建議……更多內容，用戶請登入。

報告來源：澤平宏觀

編輯：鍾采餘

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