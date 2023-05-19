施羅德：新興市場通脹降溫

新興市場貨幣政策將轉向，似乎尚未充分反映到投資市場之上。隨着整體消費物價指數（CPI）自高位回落，新興市場通脹亦出乎意料地在最近出現下行情況。2023年3月，17個主要新興市場的整體通脹同等權重平均值

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