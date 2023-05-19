施羅德：新興市場通脹降溫 財金專欄 2023/05/19 分享： 分享： 新興市場貨幣政策將轉向，似乎尚未充分反映到投資市場之上。隨着整體消費物價指數（CPI）自高位回落，新興市場通脹亦出乎意料地在最近出現下行情況。2023年3月，17個主要新興市場的整體通脹同等權重平均值 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : David Rees 施羅德資深新興市場經濟師 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 道富環球：經濟不佳 百姓囤金 2023/05/18 道富環球：經濟不佳 百姓囤金 信銀國際：美國銀行危機不可輕視 2023/05/17 信銀國際：美國銀行危機不可輕視 瑞信陶冬：美債上限最終會被調高 2023/05/16 瑞信陶冬：美債上限最終會被調高 施羅德：醫保類房產具吸引力 2023/05/12 施羅德：醫保類房產具吸引力 凱利環球：基建投資回報 充分展現韌性 2023/05/11 凱利環球：基建投資回報 充分展現韌性 經濟 通脹 加息 貨幣政策 減息 亞洲 CPI 新興市場 施羅德 債券