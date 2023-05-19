新興裝備好景 時代電氣吸納

港股昨日繼續在牛熊分界綫上落，恒指和國指保歷加通道收窄至兩年以來最窄，預示港股隨時出現單邊市，不管結果是升市還是跌市，增長股有一定吸引力，時代電氣（03898）可以受惠中央推動鐵路建設以及新能源汽車，

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