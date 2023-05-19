新興裝備好景 時代電氣吸納 財金專欄 2023/05/19 分享： 分享： 港股昨日繼續在牛熊分界綫上落，恒指和國指保歷加通道收窄至兩年以來最窄，預示港股隨時出現單邊市，不管結果是升市還是跌市，增長股有一定吸引力，時代電氣（03898）可以受惠中央推動鐵路建設以及新能源汽車， ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 保歷加通道啟示 港股即將大爆發（第四版） 2023/05/18 保歷加通道啟示 港股即將大爆發（第四版） 中字股實力談 - 重拾高增長 恒安趁平買 2023/05/18 重拾高增長 恒安趁平買 中字股實力談 - 人民幣穿7啟示 北水湧入撈貨（第四版） 2023/05/17 人民幣穿7啟示 北水湧入撈貨（第四版） 中字股實力談 - 積極拓展海外 中海油服看好 2023/05/17 積極拓展海外 中海油服看好 中字股實力談 - 港股有底氣 科企國企輪流撑市（第四版） 2023/05/16 港股有底氣 科企國企輪流撑市（第四版） 高鐵 每股盈利 每股派息 每股資產淨值 市帳率 市盈率 國資委 中國交通運輸部 時代電氣（03898） 新能源