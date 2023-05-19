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立會「升呢」 特首有新要求

財金專欄 2023/05/19

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大家對立法會過去的印象主要是制衡政府，但港府中人指出，特首李家超與議員首場「交流答問會」，希望展示立法會是治港者之一，地位已有提升，並非過往簡單的監察和質詢角色。

行政立法共建港 具3大元素

「立法會議員

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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