立會「升呢」 特首有新要求 財金專欄 2023/05/19 分享： 分享： 大家對立法會過去的印象主要是制衡政府，但港府中人指出，特首李家超與議員首場「交流答問會」，希望展示立法會是治港者之一，地位已有提升，並非過往簡單的監察和質詢角色。 行政立法共建港 具3大元素 「立法會議員 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 區會兩大原因 立會議員無份？ 2023/05/18 區會兩大原因 立會議員無份？ 有政戲 - 李家超給議員3題目 想聽甚麼答案？ 2023/05/17 李家超給議員3題目 想聽甚麼答案？ 有政戲 - 兩AI機械人未對港開放 會否影響創科？ 2023/05/16 兩AI機械人未對港開放 會否影響創科？ 有政戲 - 疫後內地團重臨 旅業待客覓新模式 2023/05/15 疫後內地團重臨 旅業待客覓新模式 有政戲 - 世界「脆弱地復甦」 劉光源拆解大局 2023/05/12 世界「脆弱地復甦」 劉光源拆解大局 政治 立法會 李家超